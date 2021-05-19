سيـــاســة

ديمقراطيون يقترحون وقف صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار

من غير المحتمل التصويت على المقترح في مجلس النواب
أيمن عزام 12:39 ص, الخميس, 20 مايو 21 12:39 ص, الخميس, 20 مايو 21

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تقدم مشرعون ديمقراطيون في الولايات المتحدة الأربعاء بمقترح يسعى لوقف صفقة سلاح لإسرائيل  بقيمة 735 مليون دولار.

وبحسب وكالة رويترز، يعد الاقتراح من جانب الديمقراطيين بمثابة موقف رمزي تجاه الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وجماعة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقف صفقة سلاح لإسرائيل

وتزعم داعمو الاقتراح النواب الكسندرا اوكسيو-كورتيز ومارك بوكان ورشيدة طلب. وكان من بين الداعمين كذلك ستة أخرين على الأقل،  منهم بعض الديمقراطيين من أصحاب التوجهات اليسارية في المجلس.

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ويدعم هؤلاء المشرعين بذل جهد أكثر تنسيقا لوقف أعمال العنف، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين معظمهم من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر.

ووافقت إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية على صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل مطلع العام الجاري.

وارسلت إدارة بايدن موافقتها على الصفقة إلى الكونجرس لمراجعتها بشكل رسمي يوم 5 مايو، مما يمنح المشرعين فترة 15 يوما للاعتراض عليها بموجب القوانين التي تنظم مبيعات الأسلحة الخارجية.

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وينص بيان نشره الديمقراطيون مقدمو الاقتراح على أنه ” في الوقت الذي يدعم الكثيرون بمن فيهم الرئيس بايدن وقف إطلاق النار، فإننا لا ينبغي أن نرسل أسلحة قتل مباشر إلى رئيس الوزراء نتنياهو لإطالة أمد أعمال العنف هذه.”

ومن غير المحتمل أن ينال الاقتراح فرصة التصويت عليه في المجلس، إذ عبر قادته عن دعمهم للصفقة.

بيع ذخائر الهجوم المشترك المباشر من صنع شركة بيونج كان أمرا اعتياديا قبل اندلاع أشرس الأعمال العدائية في المنطقة مطلع الشهر الجاري.

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وتلتزم الولايات المتحدة بإمداد إسرائيل بدعم عسكري سنوي بقيمة 3.8 مليار دولار.

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بقلم أيمن عزام

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