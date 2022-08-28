«ديل» توقف أنشطتها في «روسيا» بعد غلق مكاتبها في منتصف أغسطس

أعلنت شركة ديل تكنولوجيز أنها أوقفت عملياتها في روسيا بعد أن أغلقت مكاتبها في منتصف شهر أغسطس الجارى لتصبح الأحدث على قائمة متنامية من الشركات الغربية التي تتخارج من روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وانضمت ديل، وهي مورد حيوي للخدمات في روسيا، إلى شركات أخرى أوقفت عملياتها بعد أن دفعت روسيا بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وأوقفت ديل المبيعات في أوكرانيا وروسيا في فبراير قائلة إنها ستراقب الوضع لتحدد الخطوات التالية.

وقال المتحدث باسم الشركة مايك سيميناس لرويترز “في منتصف أغسطس أغلقنا مكاتبنا وأوقفنا جميع العمليات الروسية”.

ومضى قائلا “في فبراير، اتخذنا القرار بالأ نبيع أو نخدم أو ندعم منتجات في روسيا، وروسيا البيضاء ومنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم المحظورة بالفعل”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت بالجمهوريتين المنشقتين في دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا في فبراير وهي إجراءات أدانتها كييف والدول الغريية التي فرضت عقوبات على موسكو.

وقالت وزارة الصناعة الروسية يوم الجمعة إن الكثير من الباحثين والمهندسين العاملين لدى ديل في روسيا عُرضت عليهم بالفعل وظائف جديدة، وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الشركة بصدد الخروج الكامل من البلاد.