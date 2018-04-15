ديلي ميل: سفينة حربية روسية في طريقها إلى ميناء طرطوس

وكالات: ذكرت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية على موقعها الإلكتروني أنه تم رصد سفينة حربية روسية محملة بعتاد حربي في طريقها إلى سوريا ، بعد هجوم قادته أمريكا يوم الجمعة واستهدف ثلاثة مواقع مشتبه في كونها أسلحة كيماوية بسوريا. وأضافت (الديلي…

وكالات:





ذكرت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية على موقعها الإلكتروني أنه تم رصد سفينة حربية روسية محملة بعتاد حربي في طريقها إلى سوريا ، بعد هجوم قادته أمريكا يوم الجمعة واستهدف ثلاثة مواقع مشتبه في كونها أسلحة كيماوية بسوريا.

وأضافت (الديلي ميل) إن سفينة إنزال بحري من طراز (أليجيتور) تم التقاط صور لها وهي تعبر البوسفور الأحد، في طريقها لقاعدة الأسطول الروسي في ميناء طرطوس شمالي سوريا.

يأتي ذلك التحرك بينما العالم يترقب رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم العسكري المنسق بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد سوريا.