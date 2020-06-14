«ديلي ميل»: أهرامات مصر على قائمة الأماكن المفضلة للسائحين

أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” هاشتاج بعنوان “TakeMeBack” لتحديد الأماكن التي يرغبون بزيارتها من جديد بعد إعادة فتح المطارات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية تصدرت قائمة المواقع التي يتوق الناس لزيارتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة أهرامات الجيزة في مصر.

واحتل المركز الثاني والثالث في القائمة وفق هذا الهاشتاج كل من جزيرة بالي الإندونيسية، وجزيرة سانتوريني اليونانية على التوالي.

وتضمنت القائمة أبرز عشرة مقاصد يتمنى المسافرون زيارتها من جديد أهرامات الجيزة في مصر، بالي في إندونيسيا، سانتورينيفي اليونان، متنزه مملكة السحر، والت ديزني وورلد في فلوريدا، برج إيفل في باريس، تمثال أبو الهول في مصر، جسر بروكلين في نيويورك، تايمز سكوير في نيويورك، جزر” في في” في تايلاند، منتجع والت ديزني وورلد الترفيهي في فلوريدا.

وبحسب الصحيفة جاءت قائمة أبرز خمس مدن يتمنى الناس زيارتها كالتالي: نيويورك في المقدمة، ثم باريس ولندن، والجيزة بمصر، وأخيرًا أورلاندو.

وجاءت قائمة أبرز خمسة شواطئ يتمنى الناس زيارتها كما يلي: شاطئ وايكيكي في هاواي، شاطئ فينيسيا في الولايات المتحدة، ساوث بيتش في الولايات المتحدة، شاطئ كيلينجكينج في بالي، شاطئ سيمينياك في بالي.