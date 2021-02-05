«ديلويت»: 40% زيادة في مبيعات وثائق التأمين عبر الإنترنت بعد جائحة كورونا (جراف)

يتوقع 35٪ من الشركات تخفيضات أكثر من 20٪ فى النفقات بتأمينات الممتلكات مقارنة بـ 19٪ في أوروبا و11٪ في أمريكا الشمالية بسبب جائحة كورونا

تواجه شركات التأمين تحدي إدارة النفقات، بهدف توفير الأموال من أجل توجيهها نحو تسريع التحول الرقمى لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وتظل جهود إدارة النفقات – التي بدأت قبل فترة طويلة من انتشار الوباء – حاسمة، ليس فقط لتعويض التكاليف الإضافية المتكبدة للاستجابة لتفشي المرض، ولكن أيضًا لتمويل الابتكار، وتحفيز التعافي الأسرع، وتغذية النمو في المستقبل.

ووفقا لاستطلاع رأى أجرته مؤسسة ديلويت Deloitte للاستشارات المالية يتوقع 61٪ من المشاركين في الاستطلاع خفض التكاليف بين 11٪ و20٪ خلال الأشهر الـ 12 إلى الـ 18 المقبلة.

شركات التأمين تخفض نفقاتها بسبب جائحة كورونا

ووفقا لاستطلاع رأى أجرته مؤسسة ديلويت، يتوقع أولئك الذين ينتمون إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ، خاصة أستراليا واليابان، تخفيضات أكثر صرامة فى النفقات، حيث يتوقع 35٪ تخفيضات أكثر من 20٪، مقارنة بـ19٪ في أوروبا و11٪ في أمريكا الشمالية بسبب جائحة كورونا.

ومع ذلك فإن معظم شركات التأمين لا تتطلع إلى المشاركة في جميع المجالات. هم على الأرجح يعيدون تحديد الأولويات، ويقللون النفقات غير الضرورية، ويؤجلون الاستثمارات الأقل أهمية لتحرير رأس المال للمناطق اللازمة للتعافي والازدهار ، مع اختلاف أولويات الإنفاق حسب المنطقة ونوع التكنولوجيا.

الجراف التالى النسبة المتوقعة لتخفيض النفقات فى شركات التأمين فى منطقة أمريكا الشمالية خلال العام الحالى.

وقد تكون جائحة كورونا هى التى تحفز أنواعًا جديدة من التغطية جزئيًا ، تم الاستشهاد بهذا كأولوية تطوير المنتج القصوى بين المشاركين في أمريكا الشمالية وأوروبا والمركز الثالث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد يكون لهذا المفهوم ، الذي بدأ بالفعل في البروز في تغطية كوارث الممتلكات ، تطبيقات لتفشي الفيروس في المستقبل.

وقدمت شركة اللويدز فى لندن Lloyd’s of London مؤخرًا سياسة محددة لتغطيات لتعطيل الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من اضطرابات تقنية المعلومات.

الجراف التالى النسبة المتوقعة لتخفيض النفقات فى شركات التأمين فى منطقة آسيا والمحيط الهادى خلال العام الحالى.

الشركات تتجه نحو التغطيات الجزئية

ووفقًا لدراسة شركة ديلويت، قد تتاح لشركات التأمين أيضًا فرصًا للابتكار بشكل أكبر في المنتجات الشخصية والفردية مع التغيير الناجم عن الوباء في عادات القيادة وبيئات العمل.

وأشار العديد من أولئك الذين استجابوا إلى استطلاع رأي المستهلكين حول تأمين السيارات ومالكي المنازل والذي تم إجراؤه خلال الجزء الأول من الوباء إلى تفضيلهم لمزيد من التخصيص (التغطية الجزئية).

وأظهر المشترون الأصغر سنًا اهتمامًا بالوثائق الشاملة ، بما في ذلك الوثائق التي تغطي جميع أنواع وسائل النقل بدلاً من الارتباط بمركبة واحدة.

الجراف التالى النسبة المتوقعة لتخفيض النفقات فى شركات التأمين فى منطقة أوربا خلال العام الحالى.

ووفقا لاستطلاع الرأى الذى أجرته مؤسسة ديلويت يتوقع 40 % ممن شملهم الاستطلاع زيادة الاستثمار في المبيعات المباشرة عبر الإنترنت، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن معظم العملاء على الأرجح لم يرغبوا في مقابلة مندوبي مبيعات التأمين وجهًا لوجه أثناء الوباء – وهو اتجاه قد يستمر على المدى الطويل.

الجراف التالى النسبة المتوقعة لتخفيض النفقات فى شركات التأمين على مستوى العالم خلال العام الحالى.