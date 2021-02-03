«ديلويت»: جائحة كورونا أدت إلى تحول جذري في احتياجات العملاء بقطاع التأمين

وتسببت جائحة كورونا فى تعطيل عمليات شركة التأمين بشدة، مما أدى إلى تحول بين عشية وضحاها إلى العمل عن بُعد والمشاركة الافتراضية للعملاء، مع الكشف عن الفجوات في القدرات الرقمية وإثارة مخاوف الأمن السيبراني

أدلى 200 من قادة صناعة التأمين العالمية بثقلهم على جهود التعافي من جائحة كورونا ( كوفيد -19 ) لشركاتهم، كيف يمكن أن تكون الدروس الناشئة حافزًا لتغيير النشاط ؟ وذلك فى استطلاع أجرته مؤسسة ديلويت Deloitte والتى أوضحت أن الاتجاهات التنظيمية الجديدة لها تأثير في سوق الخدمات المالية ، وتسببت جائحة كورونا COVID-19 في تعطيل عمليات شركة التأمين بشدة ، مما أدى إلى تحول بين عشية وضحاها إلى العمل عن بُعد والمشاركة الافتراضية للعملاء، مع الكشف عن الفجوات في القدرات الرقمية وإثارة مخاوف الأمن السيبراني.

جائحة كورونا سرعت من الرقمنة فى القطاع

وشمل الاستطلاع التوقعات العالمية لشركة Deloitte للمديرين التنفيذيين في التأمين أن إدارة النفقات تم التأكيد عليها بقوة أكبر مما كانت عليه قبل تفشي المرض، ومع ذلك، بدلاً من خفض التكاليف في جميع المجالات ، من المرجح أن تقوم معظم شركات التأمين بتأخير أو تقليص الاستثمارات في مرحلة ما قبل الجائحة جزئيًا لتحرير رأس المال للمشاريع ذات الأولوية الأعلى والمواهب التي يمكن أن تساعدهم على التكيف عاجلاً وليس آجلاً.

وأدت الحاجة إلى تسريع الرقمنة وتعزيز العمليات الافتراضية إلى تحويل الرياح المعاكسة إلى رياح خلفية في العديد من شركات التأمين، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات أسرع لتقديم ما كان يمكن أن يكون في الأصل خطط تحول تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

الوباء يحول النشاط إلى العمليات الافتراضية

ربما كانت الحاجة هي أم الاختراع بالنسبة للعديد من شركات التأمين أثناء الوباء ، ولكن سرعة التغيير والاعتماد الأكبر على الاتصال والوصول عن بُعد قد يولدان أيضًا مجموعة من التعرضات الجديدة لشركات التأمين وحاملي وثائقها ، لا سيما فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني المخاطر وانقطاع الأعمال.

وأدى وباء كورونا COVID-19 وما نتج عنه من تداعيات اقتصادية إلى تحول جذري في احتياجات العملاء والموظفين وعاداتهم وتوقعاتهم ، مع إجبار عمليات التأمين على العمليات الافتراضية بين عشية وضحاها، ولكن في حين أن معظم العاملين في الصناعة تكيفوا بسرعة ، لا تزال شركات التأمين تواجه على الأرجح عقبات طويلة أمام النمو والربحية خلال العام الحالى 2021.

وجد استطلاع للتوقعات العالمية أجراه مركز Deloitte’s Center for Financial Services أن العديد من شركات التأمين تعرف أن عملهم لا يزال مقطوعًا عنهم ، حتى بعد قضاء معظم عام 2020 في التكيف مع تأثير تفشي المرض، وافق 48% من 200 من المديرين التنفيذيين للتأمين المستجيبين على أن الوباء “أظهر مدى عدم استعداد أعمالنا لمواجهة هذه العاصفة الاقتصادية” ، بينما وافق 25٪ فقط بقوة على أن الشركة لديها “رؤية واضحة وخطة عمل للحفاظ على المرونة التشغيلية والمالية” خلال الأزمة.