«ديلر إلكتروني».. ضبط مروج عقاقير مخدرة محظورة عبر «واتس آب»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بالترويج لبيع عقاقير وأدوية مخدرة محظور تداولها عبر تطبيق “واتس آب”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد كشفت إعلان شخص -مقيم بالقليوبية- عبر تطبيق “واتس آب” عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وعثر بحوزته على كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح، وإشراف طبي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.