«ديفندر الجديدة» تنضم لأسطول «لاند روفر» فى مصر

قال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة MTI أوتوموتيف وكيل لاند روفر، إن الجيل الجديد من طراز «ديفندر» سينضم لأسطول العلامة الإنجليزية فى مصر خلال النصف الثانى من العام، طبقًا للخطط التسويقية التى تعكف الشركة على تنفيذها فى إطار مساع لتعزيز الحصة السوقية التى تستحوذ عليها فى سوق السيارات الفاخرة.

أوضح الغنام أن ذلك يأتى بالتوازى مع خطة الشركة للدفع بمجموعة جديدة من الطرازات خلال 2020، بعد الاتفاق على التفاصيل مع الشركات الأم للعلامات التجارية التى تستحوذ»MTI» على وكالتها فى مصر (جاكوار لاند روفر – وبنتلى – ومازيراتى).

من بين الطرازات الأخرى التى تسعى الشركة لتقديمها فى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى «جاكوار I-Pace الكهربائية».

تنتمى ديفندر لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر منها عدة فئات الأولى تعمل بالبنزين، ومتاحة بفئتين الأولى بمحرك رباعى الاسطوانات تصل قوته إلى 300 حصان، والثانى بمحرك سداسى الاسطوانات تصل قوته إلى 400 حصان.

رغم تأكيد مدير علاقات المستثمرين فى تصريحات سابقة لـ»المال» على عدم تأثر الخطط التسويقية لشركة MTI بتطورات أزمة وباء كورونا على مستوى العالم التى دفعت العديد من الشركات العالمية ومنها لاند روفر لتعليق مؤقت للعمل بمصانع تابعة لها؛ فإنه كان يفترض تقديم طراز ديفندر فى السوق المحلية خلال أبريل المقبل.

برر الغنام عدم تأثر وكيل لاند روفر بأزمة كورونا، لارتفاع مستوى المخزون لديه من مختلف العلامات التجارية فضلًا عن عدم تلقى الشركة بيانات من الكيانات الأم بشأن إمكانية تأجيل أو إلغاء أى تعاقدات مبرمة بين الطرفين.

يضم أسطول لاند روفر فى مصر حاليًا 6 طرازات فى مقدمتها فيلار التى باعت 60 سيارة خلال يناير الماضي، مقابل وحدتين فقط خلال نفس الشهر من العام السابق.

أما الطراز الثانى لاند روفر ديسكفرى سبورت الذى بلغت مبيعاته 17 وحدة مقابل سيارة واحدة فى يناير 2019، والسيارة الثالثة رينج روفر سبورت التى سجلت 10 وحدات فى يناير الماضي، دون أن تكون لها أرقام مسجلة بنفس الشهر من العام السابق.

السيارة الرابعة هى ديسكفرى الجديدة كليًا التى باعت 3 وحدات فى يناير مقابل سيارة واحدة فى نفس الشهر من 2019، كما باعت رينج روفر 3 وحدات بانخفاض من 23 وحدة فى يناير من العام الماضي.

أما لاند روفر إيفوك فباعت سيارة واحدة فى يناير 2020 وهو نفس الرقم المسجل فى نفس الشهر من العام السابق.

بالمجمل فإن لاند روفر باعت 94 سيارة خلال يناير الماضي، مقابل 28 وحدة بنفس الشهر من 2019 بزيادة 66 وحدة، ونسبة نمو %236 طبقا لما كشف عنه أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

تعود الطفرة التى شهدتها مبيعات لاند روفر بمصر خلال يناير الماضى إلى استفادتها من الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأن التى دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير 2019 بعد الغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية التى قدرت نسبتها بـ %30 تعادل %12 من قيمة السيارات بين 1300 و1600 سى سي، أو %30 من قيمة السيارات بين 1600 و2000 سى سي، أو %40.5 للسيارات أعلى من 2000 سى سي.

يضاف إلى ذلك أن الربع الأول من العام السابق شهد إحجاما واسع النطاق من العملاء عن شراء السيارات، تأثرا بحملات المقاطعة للمطالبة بزيادة قيمة الخصومات التى تبناها الوكلاء بعد بدء سريان الإعفاءات الجمركية الكاملة.

يذكر أن المبيعات الإجمالية للعلامة الانجليزية فى مصر خلال 2019 بلغت 512 وحدة؛ كان نصيب رينج روفر منها 183 سيارة تحتل بذلك صدارة قائمة طرازات لاند روفر الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية، وتبعتها فيلار ببيع 152 وحدة ثم رينج روفر سبورت 97 سيارة، فيما جاء بالمرتبة الرابعة كل من إيفوك وديسكفرى الجديدة كليا ببيع 29 سيارة، وتذيلت ديسكفرى سبورت القائمة برصيد 22 وحدة.