بورصة وشركات

«ديفكو» يحقق تداولات أسبوعية في «النايلكس» بقيمة 17 جنيهًا فقط

بلغت التداولات الإجمالية لبورصة "النيل – النايلكس" حوالي 6.9 مليون جنيه
أسماء السيد 6:02 م, السبت, 25 يناير 20 6:02 م, السبت, 25 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حقق سهم شركة “الدولية للثلج – ديفكو” أحد الأسهم المتداولة ببورصة “النيل – النايلكس” تداولات أسبوعية بقيمة 17 جنيها فقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت التداولات الإجمالية لبورصة “النيل – النايلكس” خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالي 6.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 7.7 مليون جنيه بمستهل الأسبوع، وأظهرت البيانات أن سهم “الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري” استحوذ على القيمة الأكبر بنحو 2.8 مليون جنيه .

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية جاء سهم “ديفكو” في الترتيب الأخير في المركز الـ 14، فيما سبقهُ مباشرة سهم “المجموعة المتكاملة بقيمة تداول 4.2 ألف جنيه .

وفيما يتعلق بأداء السوق المحلية الأسبوع الماضي، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.63%، ما يعادل 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم قد بلغ 697.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 701.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والمصريين، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه إلى هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69%، ليصل إلى 13728 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 534 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

بعد صعوده 13% الأسبوع الماضي.. توقعات باستمرار ارتفاع سهم بنك تنمية الصادرات

منى عبدالباري 6:49 م, السبت, 25 يناير 20

صعود 5 قطاعات فقط بـ البورصة من إجمالي 17 خلال أسبوع

منى عبدالباري 12:50 م, السبت, 25 يناير 20

بتراجع 2.2 مليار جنيه.. تداولات البورصة تنخفض 17% في أسبوع

منى عبدالباري 12:42 م, السبت, 25 يناير 20

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 23-1-2020

رجب عزالدين 8:23 م, الخميس, 23 يناير 20

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على أداء متأرجح

رجب عزالدين 4:56 م, الخميس, 23 يناير 20

مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود في ختام تداولات الأربعاء

رجب عزالدين 6:20 م, الأربعاء, 22 يناير 20