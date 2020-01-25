«ديفكو» يحقق تداولات أسبوعية في «النايلكس» بقيمة 17 جنيهًا فقط

حقق سهم شركة “الدولية للثلج – ديفكو” أحد الأسهم المتداولة ببورصة “النيل – النايلكس” تداولات أسبوعية بقيمة 17 جنيها فقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت التداولات الإجمالية لبورصة “النيل – النايلكس” خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالي 6.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 7.7 مليون جنيه بمستهل الأسبوع، وأظهرت البيانات أن سهم “الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري” استحوذ على القيمة الأكبر بنحو 2.8 مليون جنيه .

ووفقًا لتقرير البورصة المصرية جاء سهم “ديفكو” في الترتيب الأخير في المركز الـ 14، فيما سبقهُ مباشرة سهم “المجموعة المتكاملة بقيمة تداول 4.2 ألف جنيه .

وفيما يتعلق بأداء السوق المحلية الأسبوع الماضي، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.63%، ما يعادل 4.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار تقرير البورصة الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن إجمالي القيمة السوقية للأسهم قد بلغ 697.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 701.7 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والمصريين، حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه إلى هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69%، ليصل إلى 13728 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 534 نقطة.