«ديفاكتو» تفتتح متجرها الـ25 في مصر كجزء من خطتها التوسعية الطموحة

افتتحت “ديفاكتو” أبواب متجرها الخامس والعشرون في مصر، وذلك بمكسيم مول، القاهرة الجديدة، بحضور باريش سونميز، المدير العام للتسويق والتجارة.

يأتي افتتاح الفرع الأخير تأكيدًا لثقة الشركة في إمكانات السوق المصرية وفرص النمو التي توفرها والتزامها بخطتها التوسعية الطموحة وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، في إطار مواصلتها رحلتها في مصر والتي بدأتها مع أول متجر لها عام 2013.

وقد افتتحت “ديفاكتو” أحدث متاجرها في القاهرة والإسكندرية، خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك مكسيم مول بالقاهرة وجرين بلازا مول بالإسكندرية، لتصبح المتاجر الجديدة نقطة التقاء لجميع محبّي الموضة.

وتقدم “ديفاكتو” مجموعة واسعة من منتجات النساء والرجال والأطفال وحديثي الولادة والإكسسوارات المتنوعة، في إطار حرصها على تقديم أحدث صيحات الموضة لعملائها في مصر.

أوضح باريش سونميز، المدير العام للتسويق والتجارة، أن “ديفاكتو” ستستمر في زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال عام 2023 باعتبارها إحدى الأسواق الإستراتيجية والحيوية لأعمال الشركة.

كما أننا نجحنا في أن نصبح علامة تجارية رائدة ترضي جميع العملاء في مصر، وذلك من خلال تقديم منتجات متنوعة تستهدف جميع الأعمار والفئات من خلال شبكة متاجرنا الواسعة والمنتشرة وقنوات البيع القوية علي الإنترنت،

حيث أن هدف الشركة الأساسي وسرّ عملنا أن نقدم لعملائنا أحدث صيحات الموضة المتغيرة باستمرار بأسعار مناسبة”.

وأضاف سونميز أن “ديفاكتو” ستواصل زيادة استثماراتها في مصر في عام 2023 بنفس الوتيرة، في إطار خطتها التوسعية الطموحة بهدف تعزيز نمو الشركة في السوق المصرية ودعم فرص نمو الاقتصاد وقطاع تجارة التجزئة والملابس الجاهزة.