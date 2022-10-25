ديفاكتو تطلق أحدث مجموعتها الرياضية «ديفاكتو فيت»

أعلنت ديفاكتو – العلامة التجارية العالمية في مجال الموضة – عن إطلاق أحدث مجموعاتها من الملابس الرياضية ضمن خط “ديفاكتو فيت” في السوق والتي تتميز بتصميمات متنوعة تناسب كافة أذواق محبي الرياضة بأقمشة ذات جودة عالية، حيث تقدم المجموعة الجديدة قطع عصرية وفقًا لأحدث صيحات الموضة للموسم الجديد.

تشمل المجموعة الرياضية موديلات متنوعة من البنطلونات الرياضية (leggings) وحمالات الصدر الرياضية المصممة خصيصًا لليوجا والتدريبات وذلك بأقمشة بدون خياطة لضمان حرية الحركة وأداء التمرينات بمرونة، وتم تصميم المجموعة باستخدام درجات ألوان الباستيل من اللون الوردي والترابي والأزرق والرمادي والأخضر.

كما تقدم مجموعة “ديفاكتو فيت” الجديدة السويت شيرت القصير (crop sweatshirt) ، والذي يتنافس على كونه قطعة الملابس الرياضية الأكثر شعبية، بألوان النيون ، بما في ذلك لون السلمون وهو صيحة الموضة للموسم الحالي والذي يتماشى مع اللون الأسود في التيشرتات والبدل الرياضية.

التصميمات تعتمد على إستخدام مصادر مصنوعة من مواد معاد تدويرها

و تعتمد ديفاكتو على استراتيجية مستدامة واستخدام مصادر مصنوعة من مواد معاد تدويرها، أطلقت ديفاكتو تصميمات السويت شيرت والبنطلونات الرياضية المصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها مثل زجاجات المياه وذلك في إطار جهود الشركة للمساهمة في الحفاظ على البيئة.

موديلات نسائية

تشمل مجموعة “ديفاكتو فيت” النسائية أيضًا ملابس Warmtech المخصصة لفصل الشتاء للتغلب على برودة الطقس من خلال قطع للجزء العلوي والسفلي من الجسم بالإضافة إلي توب بغطاء للرأس ، وبنطلونات رياضية واسعة الساق تناسب السيدات من جميع المقاسات.

تصميمات متنوعة للرجال

على الجانب الأخر، فإن تصميمات “ديفاكتو فيت” للرجال تتميز بالألوان الخفيفة والتصميمات المريحة. وتتماشى القبعات الصغيرة Beanies وقبعة Bucket Hat في المجموعة مع البدل الرياضية المطبوعة ذات التفاصيل العاكسة للضوء أو مع المعاطف ذات الألوان المتعددة.

ملابس شتوية بالوان مميزة

وتقدم المجموعة أقمشة تعطي الأولوية للراحة وذلك من خلال نقشات أساسية مناسبة لأي موسم، وتُبرز النقشات باللونين الأسود والرمادي أحدث صيحات الـstreet style، بينما توفر المعاطف والبدل الرياضية في مجموعة Warmtech أقصى حماية من الطقس البارد والتي تأتي بدرجات الألوان الترابية والأزرق.

تشمل مجموعة الملابس الرجالي من “ديفاكتو فيت” أيضًا قطع مميزة أخرى كالتيشيرتات والشورتات التي تسمح بالتنفس بفضل نسيجها المرن المحكم، والبدل الرياضية التي توفر راحة لمنطقة الركبتين، وقطع مصنوعة خصيصًا لممارسة رياضة كرة القدم.