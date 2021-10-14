«ديفارت لاب» ترعى مؤتمرا طبيا عن تأثير أنيميا الأطفال

تسهم ديفارت لاب في حل مشاكل العظام التي تعاني منها الأمهات

نظمت شركة ديفارت لاب، إحدي الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الدواء، مؤتمرها الطبي الأربعين، تحت عنوان “من أجل مستقبل أفضل”، لمناقشة تأثير أنيميا نقص الحديد علي الأطفال.

وحضر المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال من مختلف جامعات مصر، وخبراء وأخصائيين وباحثين في الغذاء والتغذية والصحة، في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالاهتمام بصحة أطفالنا.

وتضمنت فاعليات المؤتمر الطبي، 3 جلسات نقاشية، حاضر فيها الدكتور محسن الألفي أستاذ أمراض الدم جامعة عين شمس والحائز على جائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية، خلال محاضرة بعنوان نقص الحديد وأنيميا نقص الحديد في راحة يد واحدة برعاية فيروبيلا.

كما استعرض الدكتور أحمد البليدي رئيس قسم طب الأطفال الأسبق جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان فيتامين د 3 بين الحقائق و الشائعات برعاية د 3 كاندي.

والدكتور طارق بركات أستاذ أمراض الكبد و الجهاز الهضمي جامعة المنصورة، عرض محاضرة بعنوان “سوء التغذية… مشكلة قديمة بفكر جديد برعاية فيتابيلا” للدكتور ياسمين جمال رئيس وحدة التغذية جامعة عين شمس، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان “تحديات الرضاعة الطبيعية برعاية بريستو”.

ناقشت شركة ديفارت لاب الرائدة في صناعات الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية و الأدوية، العديد من الموضوعات الطبية المختلفة المتعلقة بأمراض سوء التغذية، و من أهمها أنيميا نقص الحديد و التي تهدد تركيز و نشاط و مناعة طفل من كل طفلين في مصر، و دور منتج فيروبيلا الفعال في التصدي لها.

تفاصيل المؤتمر

كما أكدت الحلقات النقاشية للمؤتمر على الاهتمام بتغذية الطفل منذ ساعاته الأولى من خلال توعية الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية و تحفيزهم عليها من خلال منتج بريستو وحتمية الحفاظ على التغذية السليمة كمًا و كيفًا للحفاظ على مناعة أطفالنا و بالأخص في ظل جائحة كورونا من خلال منتج فيتابيلا باعتباره أول فاتح شهية طبيعي في مصر بتركيبته الفريدة من المعادن و الفيتامينات للتحفيز على التغذية السليمة لنمو سليمة و مناعة قوية.

و قد أشاد الحضور بفاعلية منتج د3 كاندي و منتج كالسيبيلا في الحفاظ على صحة عظام أطفالنا و نموهم بشكل سليم.

وخلال فاعليات المؤتمر الطبي الاربعون لشركة ديفارت لاب، استعرض الدكتور حسين فرج، رئيس مجلس إدارة ديفارت لاب، علي أهمية الكشف الدوري وإجراء تحليل الانيميا للطفل و الفحوصات الطبية اللازمة والدورية للتأكد من عدم إصابته بانيميا نقص الحديد، بالإضافة إلي أهمية حصوله على كمية كافية من الحديد والفيتامينات المختلفة، مشددا علي أهمية تناول المكملات التي يصفها الطبيب و وجبات متوازنة وإضافة الأطعمة الغنية بالمغذيات إلى النظام الغذائي.

طرح منتجات جديدة

كما أعلن فرج خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات المؤتمر، طرح ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية الجديدة بالاسواق (كبسولات فرافيرو 27 بلس وفرافيرو 18 بلس وفرافيرو 18 )، بتركيبات متطورة، تخدم قطاع عريض من المجتمع المصري خاصة الأطفال والحوامل، بأشكال ونكهات محببة ليسهل تناوله، حيث مخطط توافرها بالمحال التجارية وهي فيروبيلا لبن وفيروبيلا توي وليس بالصيدليات فقط، بداية من أكتوبر الجاري.

كما أشار الخبير الدوائي، إلي دور الشركة في علاج أنيميا نقص الحديد لدي الحوامل والأطفال، من خلال طرح مكملات غذائية قادرة علي تقليل نسبة الإصابة، منها فرافيرو 27 وفيروبيلا، مشيرا إلي أنه استكمالا لنجاح ديفارت لاب، قدمت منتج الاوكسي فري لدعم مناعة الحوامل وتقليل المخاطر التي قد تصيب المراة الحامل، علي سبيل المثال الإجهاض وتسمم الحمل وقلة وزن الجنين ودخوله الحضانة.

كما تسهم ديفارت لاب في حل مشاكل العظام التي تعاني منها الأمهات من خلال طرح منتج الماتريكس، والذي يتيح اعلي درجات امتصاص الكالسيوم مع فيتامين د 3 و K2.

واستعرض الدكتور حسين فرج، خلال فاعليات المؤتمر الطبي، فيلم تسجيلي عن دعم الجيش الابيض في معركته لرفع مناعة الأطباء ضد فيروس كورونا، مشيرا إلي قيامها في وقت سابق، بتدشين حملات وطنية للتبرع ودعم مستشفيات العزل المنتشرة بمحافظات مصر.

كما استعرض فيلم تسجيلي أمريكي، يوضح خروج مصر من حزام الانيميا للمرأة الحامل، مشيرا إلي أهمية وجود شركات وطنية في مجال صناعة الأدوية وخاصة المكملات الغذائية، لافتا إلي دعم القيادة السياسية للشركات المصرية في مجال صناعة الدواء والمكملات الغذائية تحت شعار “صنع في مصر “.

وأكد أن شركة ديفارت لاب، نجحت في معركتها التي قادتها تحت قيادة وطنية لمجلس إدارتها ضد الانيميا، في إطار دورها الوطني تجاه مصر وبالتنسيق مع الدولة المصرية لمسادنتها في حملتها القومية للقضاء علي انيميا نقص الحديد وفقر الدم والتقزم لدي اطفال المدارس، معلنا إجراء تحليل انيميا لما يقرب من ٢٢٦ الف طفل بالمدارس، واصفا نسبة إصابتهم بالمرعبة.

كما حرصت ديفارت لاب علي الاحتفال بانتصارات اكتوبر من خلال عرض عدد من الأفلام التسجيلية التي برزت دور المحارب المصري وحكمته وشجاعته في تذليل أي عقبات ضد النصر المجيد، في احتفالية وطنية، سادها الحب والتضامن مع القيادة السياسية.