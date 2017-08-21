ديسكفري إديوكيشن في القاهرة لدعم مهارات الطلاب

خاص افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، معسكر STEM لديسكفري إديوكيشن، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات على مدار أسبوع مصممة لتزويد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠-١٦ سنوات الفرصة للمشاركة في أنشطة عملية ذات جودة عالية ستزيد من اهتمامهم بطرق تعليم STEM ومجالات العمل.ويعقد معسكر

خاص



افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، معسكر STEM لديسكفري إديوكيشن، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات على مدار أسبوع مصممة لتزويد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٠-١٦ سنوات الفرصة للمشاركة في أنشطة عملية ذات جودة عالية ستزيد من اهتمامهم بطرق تعليم STEM ومجالات العمل.

ويعقد معسكر STEM لمدة خمسة أيام بداية من الأحد ٢٠ أغسطس حتى الخميس ٢٤ أغسطس في منطقة وسط البلد بالقاهرة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طالب.

ويقوم البرنامج بتحدي الطلاب ليقوموا بإيجاد حلول لمشاكل حقيقة عن طريق التدريب العملي على أنشطة حماسية التي تتطلب منهم تطبيق بعض المهارات الأساسية مثل التواصل والتعاون والتفكير النقدي والإبداع.

وألقى الدكتور، طارق شوقي، كلمة افتتاحية تؤكد على أهمية التوسع فى استخدام أدوات التعليم لتشمل أدوات أكثر متعه إلى ما بعد الكتاب المدرسي، والهدف منها تحويل العملية التعليمية بعيداً عن أن تكون مُرهقة وموجهة نحو الامتحانات فقط.

وأضاف: “تعمل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع ديسكفري إديوكيشن عن قرب على عدة مشاريع مثل “بنك المعرفة المصري” لإمداد الطلاب بمصادر مختلفة من المعرفة العامة.

وتشمل خطط الوزارة القادمة لإطلاق مسابقات تعليمية وبرامج تلفزيونية، وتطوير الكتب المدرسية، وخلق المزيد من البرامج التي تجعل تجربة التعليم ممتعة للطلاب. والهدف من تطوير أدوات التعليم هو الأستغناء عن استخدام الكتب المدرسية والإتاحة للطلاب الفرصة للنمو وبناء مهارات مثل التفكير النقدي والإبداع والتعاون والتواصل

وفي السياق ذاته، قالت روبن هيدلي نائب الرئيس الدولى في ديسكفري إديوكيشن “يشرفنا أن نواصل دعم تطوير التعليم في مصر لخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر من خلال استضافة هذه السلسلة من فعاليات معسكر STEM”.

وأضافت :”تم تصميم المعسكر ليقود الطلاب للاهتمام ببرنامج STEM والمهن المتاحة لهم في المستقبل.

وتابعت : “معسكر STEM يُكمل العمل الذي تقوم به ديسكوفري إديوكيشن لتطوير الفصول الدراسية من خلال دمجها في العملية التعليمية، وبناء مهارات القرن الحادي والعشرين وإلهام الطلاب ليمثلوا مبدعي الغد من علماء ومهندسين وعلماء رياضيات”.