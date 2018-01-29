ديسكالزي: مصر تلعب الدور الأهم في تصدير الغاز لأوروبا

خالد بدر الدينأكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية في صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة، وإنها قد تصبح مركزًا لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا خلال سنوات قليلة.وقال كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، إن مشروعات الغا

خالد بدر الدين



أكد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية في صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة، وإنها قد تصبح مركزًا لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا خلال سنوات قليلة.

وقال كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، إن مشروعات الغاز في دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل ستكون مهمة لمساعدة أوروبا في تنويع وارداتها من الغاز، في الوقت الذي ينخفض فيه الإنتاج في بحر الشمال وترتفع فيه الإمدادات الروسية.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة إيني تريد التوسع في الجزائر، بما في ذلك الحقول البحرية، مضيفًا أنه ينبغي تحسين شروط تطوير الحقول في إيران كي تجذب الشركة للعودة مجددا إلى البلاد، كما تأمل الشركة بحفر أول بئر في لبنان في 2019.