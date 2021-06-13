اتصالات وتكنولوجيا

ديسربتيك يقود جولة تمويلية لمنصة مزارع بأكثر من مليون دولار

تتيح الوصول لأكثر من 20 مليون مزارع
المال - خاص 10:50 ص, الأحد, 13 يونيو 21 10:50 ص, الأحد, 13 يونيو 21

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أغلقت منصة التكنولوجيا الزراعية المصرية Mozare3 عن جولة تمويلية جديدة بأكثر من مليون دولار أمريكي بقيادة صندوق ديسربتيك Disruptech Ventures.

وتعد Mozare3 أول منصة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية الزراعية في مصر حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 20 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة غير المخدومين بالتكنولوجيا والذين لا يتمتعون بالخدمات المصرفية في مصر ، والوصول إلى المنتجات المالية المبتكرة والأسواق المستهدفة.

وتعمل Mozare3 لخدمة القطاع الزراعي والغذائي من خلال دعم أصحاب المزارع والتعاون معهم، حيث تأسست المنصة في عام 2020 على يد 3 رواد أعمال هم؛ حسين أبو بكر المؤسس لشركة بلاتفورم للتصنيع الزراعي، ويمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال،  ومحمد عكاشة رائد الأعمال والشريك الإداري بصندوق Disruptech Ventures، وتامر الراجي العضو المنتدب لشركة أكيومن كابيتال بارتنرز.

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 وتقدم المنصة خدمات استشارية للفلاحين وأصحاب المزارع مثل: خدمة التعرف على ما يمكن زراعته قبل بداية كل موسم، خدمات التعرف على الأسعار المتوقعة لشراء المحصول، وأيضًا توفير المنتجات اللازمة للزراعة بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى توصيل أصحاب المزارع بالتجار والمُسوقين وأصحاب الشركات الغذائية لشراء محصولهم، وأيضًا توصيلهم بالمُقرضين سواء بنوك أو هيئات خاصة، وأخيرًا تقدم المنصة التسهيلات الكافية لحصول أصحاب المزارع على تمويلات لممارسة أعمالهم حيث تتم هذه التمويلات بشكل إلكتروني بالكامل.

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وتعقيبا على هذه الجولة الاستثمارية ، قال حسين أبو بكر ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mozare3 ، “نعتقد أن منصة Mozare3 التي تركز على المزارعين  ستحدث ثورة في الطريقة التي يخطط بها المزارعون ويزرعون ويبيعون محاصيلهم ، خاصة وأن المزارعون المصريون أصحاب الحيازات الصغيرة لديهم فرص محدودة للحصول على التمويل وليس لديهم وصول مباشر إلى الأسواق المستهدفة”.

و قال محمد عكاشة، الشريك الإداري في Disruptech ، ” إننا متحمسون جدًا لقيادة هذه الجولة لـ Mozare3 – فهناك شريحة كبيرة من المزارعين تفتقر إلى الخدمات المالية والتكنولوجية ومن خلال  فريق إداري ذو خبرة كبيرة عملنا جنبًا إلى جنب مع الفريق المؤسس لـ Mozare3 منذ عام لإطلاق أول شركة Agri-Fintech في مصر، ونحن على ثقة تامة من أن Mozare3 ستعمل على تحويل هذا القطاع إلى  سوق رقمي وتمكن المزارعين من الوصول إلى معلومات التمويل والسوق بطريقة مبتكرة للغاية ،ويسعدنا أن Mozare3 هو أول استثمار لصندوق Disruptech في عام 2021 والخامس منذ إطلاقه “.

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بقلم المال - خاص

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