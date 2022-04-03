«ديسربتيك» يعتزم استثمار 17 مليون دولار خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإدارى بصندوق ديسربتيك للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، أن الصندوق يُخطط لاستثمار %70 من أمواله، تعادل نحو 17.5 مليون دولار خلال عامين، عقب استثمار %30 خلال الفترة الماضية فى 10 شركات ناشئة تعمل بمجالات متنوعة من التكنولوجيا المالية.

وقال عكاشة فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى تم بثه مساء الخميس على قناة جريدة «المال» على موقع اليوتيوب، إن الصندوق الذى أغلق بالكامل مؤخرًا بحجم 25 مليون دولار، يستهدف زيادة عدد الشركات المستثمر بها إلى -22 24 شركة.

وأوضح الشريك الإدارى بصندوق ديسربتيك، فى البرنامج الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، أن الصندوق فى المراحل النهائية من التفاوض بشأن الاستثمار فى شركتين بقيمة تدور حول 500 ألف دولار لكل شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنهما قريبًا.

وأوضح أن أفريقيا ستكون الوجهة المقبلة حال تدشين صندوق رأسمال مخاطر جديد نظرًا لكثرة الفرص الاستثمارية بها، مشيرًا إلى أن الشركة مُلزمة باستثمار أموال الصندوق الأول بالكامل قبل البدء فى تأسيس صناديق جديدة.

محمد عكاشة لـ«CEO Level»: نستثمر مليون دولار فى شركتين قريبا

وأشار إلى سياسة شركة ديسربتيك لإدارة صناديق رأسمال المخاطر، التى ترتكز على ضخ استثمارات تتراوح بين 500 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار فى الشركة الواحدة وعلى مراحل متعددة، للاستحواذ على حصص أقلية من 5 إلى %10 بشركات التكنولوجيا المالية عبر زيادة رأسمالها.

وتوقع الشريك الإدارى بصندوق ديسربتيك تنفيذ عمليات تخارج من استثمارات الصندوق فى الشركات المختلفة، خلال 18 شهرا المقبلة، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات تضاعفت بمقدار 5 مرات حتى الآن.

وحدد عكاشة، لبرنامج CEO Level المعايير التى يتم على أساسها اختيار الشركات المستهدفة، ومنها قدرة المؤسسين على تنفيذ الخطة المستقبلية والأهداف من خلال توافر الخبرات الكافية، إضافة إلى تميز تلك المشروعات بصعوبة استنساخها من قبل شركات أخرى وتقليدها بجانب الاقتناع بالفكرة التى تهدف إلى حل مشكلة قائمة تخص احتياجات المجتمع.

وأكد الشريك الإدارى بصندوق ديسربتيك أن شركة «MTN حالا» هى الوحيدة التى دخلت عالم الربحية من الشركات العشرة التى استثمر بها الصندوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الصندوق لا ينتظر تحولها للربحية خلال الفترة الراهنة، فى ظل عدم مرور سوى عامين على تأسيس تلك الشركات.