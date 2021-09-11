اتصالات وتكنولوجيا

«ديسربتيك» يشارك صناديق أخرى الاستثمار في شركة «MNT Halan» بقيمة 120 مليون دولار

السابع للصندوق منذ انطلاقه
المال - خاص 10:47 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 10:47 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

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أعلن صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة ديسربتيك عن مشاركته في الجولة التمويلية التي حصلت عليها “MNT Halan” المنصة المتخصصة في تقديم الحلول الذكية والخدمات المالية المتكاملة من مجموعة من الصناديق الخاصة بقيمة 120 مليون دولار.


وجاءت الجولة التمويلية الجديدة بقيادة مستثمرين دوليين وإقليميين رئيسيين بما في ذلك Apis Growth Fund II و Development Partners International (DPI) و Lorax Capital Partners. كما سجلت الجولة مشاركة من Middle East Venture Partners و Endeavour Catalyst وصندوق Disruptech.

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وتشمل الخدمات التي تقدمها منصة “MNT Halan” كلا من المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات البيع بالتقسيط والتمويل الرقمي للأفراد والتجار ، وتلتزم بتقديم خدمات مالية سلسة للعملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات في مصر والمنطقة المحيطة، وبناء حلول متكاملة للعملاء والبائعين والشركات الصغيرة بما في ذلك الإقراض والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والخدمات اللوجستية عند الطلب.

وأكد محمد عكاشة، رئيس صندوق ديسربتيك، أن منصة شركة حالا مؤهلة لتصبح من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، بفضل تنوع الخدمات التي تقدمها وتكاملها حيث تستخدم تكنولوجيا متفردة تم تطويرها في مصر ، ونحن في صندوق ديسربتيك سعداء بمشاركتنا لشركة حالا في مرحلة جديدة من التوسع ،ونتمني أن نساعد في أن تصبح حالا الشركة الأكبر في المنطقة”.

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وتابع قائلًا : يعتبر الاستثمار في شركة حالًا هو الاستثمار السابع لصندوق”Disruptech” في مصر منذ إطلاقه، حيث استثمر في شركات Brimore, Khazna, Fatura, Cassbana, Mozare3, and Gahez” .

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بقلم المال - خاص

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