«ديسربتيك» تستثمر 5 ملايين دولار في 4 شركات تكنولوجيا مالية ناشئة 2023

كشف محمد عكاشة، الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، عن اعتزام الأخير استثمار مبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار في 4 شركات مصرية جديدة خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها الصندوق اليوم الخميس للإعلان عن تطورات عمله .

وقال عكاشة في تصريحات له: إن عدد الشركات الناشئة التي استثمر بها الصندوق حتى الآن يصل إلى 14 شركة ويخطط للوصول إلى 28 خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ديسربتيك نجح خلال المرحلة الماضية في التخارج من شركة واحدة هي فاتورة .

وأضاف أن أحدث استثمارات صندوق ديسربتيك كان في شركة وايت بوت لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تعمل بالسوقين المحلية والسعودية وتعد احدي شركاء مجموعة ميتا لتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتابع: إن حجم محفظة الصندوق يقدر حاليا بنحو 36 مليون دولار مقارنة بـ 25 مليون في فبراير 2022 ، مبينا أن قائمة المساهمين في ديسربتيك تتضمن مؤسسة التمويل الدولية IFC و“بروباركو” الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية AFD بواقع 5 مليون دولار لكل واحدة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات وصندوق ادفانز منارة بخلاف صناديق أخرى من دول الخليج وجنوب أفريقيا ومدغشقر .

وذكر أنه تم استثمار 40% من حجم تمويلات الصندوق في نوعين من الشركات الناشئة أولهما شركات تكنولوجيا مالية fintech وآخرين fintech enabled والتي ترتكز تطوير وبناء منصات تكنولوجيا مالية لخدمة قطاعات أخري مثل الزراعة والصحة

وقال إن أجل استثمار الصندوق في الشركة الناشئة الواحدة يتراوح بين 5 إلي 7 سنوات ويتم التخارج بناء على الفرصة الاستثمارية المناسبة والقيمة المطروحة .

ولفت إلى أن ديسربتيك يستهدف تحقيق من 3 إلي 4 مرات عائد علي الاستثمار خلال 10 سنوات وهي عمر الصندوق ، مشيرا إلي أن الصندوق يقوم بالاستثمار مقابل الاستحواذ علي حصة أقلية تتراوح نسبتها بين 5 إلي 10%.

وتابع إن قرار إعادة استثمار حصيلة عمليات التخارج من الشركات الناشئة أو توزيعها علي مساهمي الصندوق يرجع إلي مجلس إدارته .

وقال إن الصندوق يشترط توافر مجموعة من المعايير في الشركات الناشئة منها وجود خبرات سابقة لدي المؤسسين وقدرتهم علي إقناع المستثمرين وتطوير افكار ابداعية تمثل قيمة مضافة للسوق .