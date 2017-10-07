ديسالين يستقبل السفير المصري في إثيوبيا

سمر السيد:استقبل هايليماريم ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا بمقر مكتبه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الجمعة، السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر لدى إثيوبيا، وتناول اللقاء مُستجدات العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة عدد من مُقترحات التعاون المُشترك بين البلدين.وأكد السفير المصري خلال اللقاء أهم

سمر السيد:

استقبل هايليماريم ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا بمقر مكتبه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الجمعة، السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر لدى إثيوبيا، وتناول اللقاء مُستجدات العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة عدد من مُقترحات التعاون المُشترك بين البلدين.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، التزاماً بالتوافق الذي عبر عنه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، خلال لقاءاتهم الأخيرة، بما يدعم روح بناء الثقة والتعاون السائدة بين مصر وإثيوبيا، ويُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



حرص رئيس الوزراء الإثيوبي على تأكيد موقف بلاده بالتمسك بتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وإثيوبيا، مُشدداً على أهمية الاستمرار في ترجمة الإرادة السياسية والنوايا الحسنة بين البلدين إلى نتائج وثمار ملموسة تلمسها الشعوب، وهو ما سيأتي عبر استكمال إجراءات بناء الثقة، والتركيز على تنشيط الاستثمار والتجارة، وتعزيز العلاقات الشعبية والتعاون المؤسسي بين البلدين.



وأضاف سفير مصر في إثيوبيا، بأن اللقاء استعرض آخر استعدادات عقد اللجنة العُليا المُشتركة بين مصر وإثيوبيا، والمُقرر عقدها بالقاهرة على مستوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي تحت عنوان “تنمية الاستثمار والعلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا”، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها “ديسالين” إلى القاهرة ردا على الزيارة الثنائية التي قام بها الرئيس السيسي إلى إثيوبيا في مارس 2015.



إضافة إلى ما تقدم، فقد شمل اللقاء استعراض سُبل تعزيز التعاون في كل من مجالات التجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الدوائية وإرسال القوافل الطبية، فضلاً عن تناول آفاق التعاون في إقامة المناطق الصناعية والاستثمار الزراعي، وكذا مسار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين المصري والإثيوبي.