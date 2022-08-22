«ديزنى بلس» تتوقع 245 مليون مشترك بنهاية 2024

تتوقع منصة «ديزنى بلس» أن يتراوح عدد مشتركيها حول العالم بنهاية العام المالى 2024 من 215 إلى 245 مليون مقابل أكثر من 152 مليونا خلال يونيو الماضى.

وقال تميم فارس، المدير التنفيذى للمنصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «ديزنى بلس» تم إطلاقها بالمنطقة خلال يونيو الماضى وعالميا منذ عامين ونصف وتقدم محتوى ترفيهيا يناسب جميع الأعمار والأذواق من عروض بيكسار ومارفل وستار وورز وناشيونال جيوجرافيك، لافتا إلى أن المنصة تستهدف إتاحة جميع الأفلام والمسلسلات «مدبلجة» باللغة العربية الفصحى الحديثة واللهجة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

تميم فارس، المدير التنفيذى لمنصة ديزنى بلس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فارس: أعمالنا تتوافق مع ثقافات سكان المنطقة

وأضاف لـ « المال “ أن منصة «ديزنى + » هى خدمة بث محتوى بدون إعلانات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أنه يمكن للعملاء الاشتراك فى الباقة التى توفر تجربة مشاهدة عالية الجودة على 4 شاشات فى الوقت نفسه وتحميل غير محدود للعروض على 10 أجهزة متنوعة، إلى جانب إمكانية إنشاء 7 حسابات شخصية مختلفة.

وألمح إلى أن المنصة تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة والكلاسيكية مثل مسلسل مون نايت «Moon knight» وهو أول عمل تم إنتاجه فى استديوهات مارفل ويشارك به مصريون مثل المخرج محمد دياب، والمنتجة سارة جوهر، والموسيقار هشام نزيه المرشح لجائزة أيمى.

كما تقدم أيضا أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات تليفزيونية ومحتوى قصير حصريا من العلامات التجارية المعروفة التابعة لديزنى كمسلسل « سنووايت» والذى تم إنتاجه فى عام 1937 ومسلسل « غريز أناتومى ».

وقدر سعر الاشتراك فى ديزنى بلس بمصر يصل إلى 49 جنيها شهريا، كما يمكن للعملاء الاشتراك فى الباقة السنوية لمدة 12 شهرا بسعر 10 أشهر فقط، وتضم المنصة مكتبة ضخمة من المحتوى الأصلى والحصرى مثل مسلسلات « شى – هالك » و« ذا واكينج ديد »و«الأسد الملك » و« علاء الدين».

وأكد أن محتوى منصة «ديزنى بلس» مصمم خصيصا بما يتلاءم مع ثقافات سكان المنطقة، قائلا: «سنواصل العمل على تقييم جميع الفرص والشراكات المناسبة والمطروحة فى مصر والتى قد تسهم فى تسهيل الوصول إلى «ديزني+» والاستمتاع بأعمالها.

وتابع : «نشهد إقبالا كبيرا على «دبلجة» المحتوى الخاص بنا إلى اللغة العربية الفصحى اللهجة المصرية بطابعها الكوميدى مثل فيلم «إنكانتو» و«قصة لعبة»، ومن المقرر كذلك بث فيلم « سيارات فى رحلة ممتعة » حصريا على «ديزنى »+ خلال سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد تأثير جائحة كورونا على تغير المزاج العام للمشاهدين، ألمح إلى أن خدمات البث والوسائط الرقمية باتت وسيلة أساسية لعرض الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة، معتبرا أن التحول الاجتماعى لاختيار منصات البث الرقمى والرقمى لعب دورا كبيرا فى تشكيل وضعها الحالى وتنوع وجودة المحتوى التى تقدمه للجمهور، بالإضافة إلى سهولة تجربة المستخدم.

وأوضح أن «ديزنى بلس» تتيح كذلك تصنيفات عمرية واضحة لجميع العروض والأعمال مع ضمان وجود إشراف عائلى على المحتوى المقدم للأطفال من خلال ثلاث خيارات هى إعداد حسابات شخصية خاصة للأطفال، فضلا عن تعيين ضوابط للدخول إلى كل حساب شخصى بناء على التصنيف العمرى للمحتوى مع توفير 5 تصنيفات مختلفة للأعمال، وتحديد كلمة سر لمنع الأطفال من الوصول غير المقصود إلى المحتوى المخصص للفئات العمرية الأكبر. محمود جمال