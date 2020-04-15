«ديزر» لخدمات البث المرئي تطلق محتوى البودكاست في منطقة الشرق الأوسط

أطلقت شركة ديزر لخدمات البث المرئي عبر شبكة الإنترنت محتوى البودكاست فى منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن مكتبة “ديزر” برامج محلية وعالمية، أكثر من 15 فئة من البودكاست التي تشمل موضوعات مثل الموسيقى، المساعدة الذاتية، الطهي، التاريخ، أخبار الأعمال والبرامج الحوارية.

ومن أبرز برامج البودكاست العربية:

دُم تَك: سلسلة من البودكاست الوثائقية لاكتشاف العالم الحيوي للموسيقى العربية.

المُستجَد: بودكاست إخبارية حول أهم مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

الإمباير: مجموعة من المقابلات مع نخبة من الشخصيات العربية الناجحة والقادة الأجانب من حول العالم.

بِحُب: بودكاست تكشف عن قصص الحب المختلفة حول العالم.

ألف ليلة وليلة: بودكاست مخصص لتسلية العائلة من خلال سرد مجموعة روايات عربية قديمة ومعروفة للأطفال.

مان 2 مان: سلسلة بودكاست رياضية حول أهم أخبار الرابطة الوطنية لكرة السلة “إن بي إيه”.

يلا بودكاست: مؤسسا شركة بودكاست في دبي يشاركان القصة وراء نجاحهما.

بينما تتضمن برامج البودكاست الإنجليزية:

برامج البودكاست الإنجليزية: بودكاست الأخبار العالمية من بي بي سي: أهم الأخبار اليومية من بي بي سي نيوز.

أهم الأخبار اليومية من بي بي سي نيوز. بودكاست “سوبر سول كونفرزيشنز” ( Super Soul Conversations ) مع أوبرا: مجموعة مقابلات أوبرا مع قادة الفكر والمؤلفين الأكثر مبيعًا ونجوم المجال الروحي وخبراء الصحة والمختارة شخصيًّا من قبلها.

( ) مع أوبرا: مجموعة مقابلات أوبرا مع قادة الفكر والمؤلفين الأكثر مبيعًا ونجوم المجال الروحي وخبراء الصحة والمختارة شخصيًّا من قبلها. بودكاست “بوب كلتشر هابي أور” (Pop Culture Happy Hour) : دردشة ممتعة وحرة حول أحدث الأفلام والبرامج التليفزيونية والكتب والموسيقى.

: دردشة ممتعة وحرة حول أحدث الأفلام والبرامج التليفزيونية والكتب والموسيقى. بودكاست “وين ويمن وين” (When Women Win): تشارك مجموعة من النساء القدوة من حول العالم قصصهن الملهمة والأدوات العملية المستخدمة لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وقال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “تعتبر البودكاست من أهم السبل المفيدة والممتعة للتعلّم والتعرّف على مختلف الموضوعات المفضلة لدينا، إذ يمكن للأفراد من خلال الاستماع إلى البودكاست قضاء وقت ممتع، أو بكل بساطة الاسترخاء والشعور بالراحة. ونحن نسعى من خلال إطلاق خدمات وقنوات جديدة إلى مساعدة الأفراد على الترفيه والتسلية في الفترة الراهنة التي نمر بها. ويعدّ الاستماع إلى البودكاست إحدى أهم الطرق للاستفادة من الوقت، وخاصةً في هذه الظروف. ويقدّم قسم البودكاست الذي أطلقته “ديزر” عالمًا جديدًا وممتعًا، بحيث يمكن للأفراد من خلاله الاستماع إلى موضوعات يحبونها، كما يمثل إضافة مهمة لقناة “ابق في البيت” التي أطلقناها مؤخرًا”.

يربط تطبيق “ديزر” 16 مليون مستخدم نشط شهري من حول العالم بـ56 مليون مقطوعة. يتوفر ديزر في أكثر من 180 بلدًا وهو يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري لواحد من كتالوجات الاستماع إلى الموسيقى العالمية الأكبر والأكثر تنوّعًا على الإطلاق على أي جهاز.

تأسست شركة ديزر عام 2007 وهي شركة خاصّة، تتخذ مقرًّا لها في باريس. وتملك ديزر أيضًا مكاتب منتشرة في لندن، وساو باولو، وبرلين، وميامي، ودبي، ومن حول العالم. إن تطبيق ديزر متوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة آيفون، وآيباد، وأندرويد وويندوز أو على الإنترنت لأحدث الأخبار والمستجدات حول ديزر.