استحوذ طراز «ديزاير» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص سيارات «سوزوكي» فى مصر بنسبة بلغت %45 بإجمالى نحو 1401 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

وينتمى طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سى سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

يذكر أن العلامة اليابانية «سوزوكي» قد تصدرت قوائم تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر خلال الشهر الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3107 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت طرازات «سوزوكى المينى فان» فى المرتبة الثانية بقائمة تراخيص سيارات العلامة اليابانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %15.5 مسجلة نحو 480 مركبة خلال تلك الفترة.

فى حين تمركزت «سياز» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %8.4 بإجمالى ترخيص 261 سيارة فى مختلف وحدات المرور.

وتنافس «سياز» فى شريحة السيارات “السيدان”، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

أما طراز “إسبريسو» فقد جاء فى المرتبة الرابعة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا لسيارات «سوزوكي» فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.9 مسجلة نحو 151 مركبة.

وينتمى طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مدعمة بمحرك ثلاثى الأسطوانات، سعة 1000 سى سي، ينتج قوة 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، حلت «ارتيجا» فى المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» مسجلة حصة سوقية %4.2 بإجمالى نحو 129 مركبة خلال مارس الماضى.

وتنافس «ارتيجا» فى شريحة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV» – ذات 7 مقاعد – مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

فى حين ظهرت «ألتو» فى المرتبة السادسة بحصة سوقية %3.7، من إجمالى تراخيص سيارات «سوزوكي» فى مصر بواقع 114 وحدة فى مختلف وحدات المرور.

وينتمى طراز «ألتو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سى سي، ينتج قوة 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أما طراز «بالينو» فقد جاء فى المرتبة السابعة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر بعدما اقتنص حصة قدرها %2.8 مسجلة نحو 88 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتنافس «سوزوكى بالينو» فى شريحة سيارات الركوب “الهاتشباك”، مدعمة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سى سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

فى المقابل، توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %0.6 على الطرازات الأخرى المرخصة من «سوزوكي» بإجمالى نحو 20 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الحالى.

أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكي» بوحدات المرور خلال مارس 2022

الطراز عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% ديزاير 1401 45 مينى فان 480 15.5 سويفت 463 14.9 سياز 261 8.4 اسبريسو 151 4.9 ارتيجا 129 4.2 التو 114 3.7 بالينو 88 2.8 أخرى 20 0.6

المصدر: الإدارة العامة للمرور

إعداد – المال