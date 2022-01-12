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«ديزاير» تتصدر تراخيص «سوزوكي» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

بإجمالى نحو 555 مركبة
أحمد عوض 4:43 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:43 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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تصدرت «ديزاير» قوائم تراخيص سيارات «سوزوكي» في مصر بعدما تمكنت تسجيل نحو 555 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «سوزوكى فان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 425 مركبة، أعقبتها «سويفت» في المركز الثالث بنحو 373 سيارة.

وحلت «إسبريسو» في المرتبة الرابعة مسجلة نحو 221 مركبة، تلتها «سياز» في المركز الخامس بواقع 104 مركبات.

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وجاءت «بالينو» في المرتبة السادسة بعدما تمكنت من ترخيص 89 مركبة، أعقبتها «ألتو» في المركز السابع بنحو 83 سيارة.

وتمركزت «أرتيجا» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات «سوزوكى» في مصر مسجلة نحو 6 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى من «سوزوكي» نحو 17 مركبة في مختلف وحدات المرور.

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يذكر أن إجمالي عدد السيارات المرخصة من «سوزوكى» بلغت نحو 1873 مركبة خلال شهر ديسمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «سوزوكي» في مصر خلال الشهر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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