دير المحارب تاواضرس وحمامات حلوان الكبريتية وزاوية الأجداد في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. دير المحارب تاوضروس :يرجع تاريخ…

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

دير المحارب تاوضروس :

يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، و الانبا اقلاديوس، والانبا تاوضروس، العذراء ، ومارجرجس.

ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.

حصن زاوية الأجداب :

يقع في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج ، وتم استخدمه ايضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.