استثمار

دير المحارب تاواضرس وحمامات حلوان الكبريتية وزاوية الأجداد في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. دير المحارب تاوضروس :يرجع تاريخ…

دعاء محمود 7:36 م, الأحد, 9 يناير 22 7:36 م, الأحد, 9 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة قرارات لتسجيل كل من دير المحارب تاواضرس بحاجر البعيرات بمحافظة الأقصر، وحمامات حلوان الكبريتية بمحافظة القاهرة، وزاوية الأجداد بالسلوم بمحافظة مطروح، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

دير المحارب تاوضروس :
يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن السادس الميلادي ويقع بالقرب من مدينة هابو بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.
والدير مشيد من الطوب اللبن ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة بها، ويوجد بداخل الكنيسة خمسة هياكل للملاك ميخائيل، و الانبا اقلاديوس، والانبا تاوضروس، العذراء ، ومارجرجس.
ويوجد بداخل حوائط الكنيسة بعض الأحجار الفرعونية المأخوذة من المعابد الفرعونية الموجودة بالبر الغربى بالأقصر.

اقرأ أيضا  فتور الحماس تجاه «بتكوين» يخفض سعرها إلى 43 ألف دولار

حصن زاوية الأجداب :
يقع في مدينة السلوم بمحافظة مطروح، ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي وهو منشأة دفاعية بيزنطية لحماية الحدود، عبارة عن أسوار بها أبراج، كما يوجد بها بقايا مسجد مما يشير إلى استخدام الحصن خلال العصر الإسلامي كإحدى المحطات لاستراحة الحجاج ، وتم استخدمه ايضا لتعليم الدين الإسلامى وتحفيظ القرآن الكريم.

اقرأ أيضا  إير سبلاي تستثمر 250 مليون جنيه لإنتاج الغازات الصناعية والطبية بـ«كيما أسوان»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«بلاستيك بنك» تشارك بفعاليات معرض بلاستيكس 2022 لاستكشاف فرص جديدة لدعم الاستدامة البيئية

عصام عميرة 6:08 م, الأحد, 9 يناير 22

الملياردير موكيش أمباني يشتري حصة في فندق بنيويورك مقابل 98.15 مليون دولار

أيمن عزام 5:38 م, الأحد, 9 يناير 22

وزيرة البيئة : نجهز منظومة ذكية لإدارة المخلفات تتناسب مع المكانة العالمية لشرم الشيخ

عصام عميرة 4:13 م, الأحد, 9 يناير 22

التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 78.5 ألف شكوى منها 10.5 ألف فى ديسمبر 2021

عصام عميرة 3:55 م, الأحد, 9 يناير 22

القوات المسلحة تفتتح فندق «جويل» بشرم الشيخ بعد إعادة تطويره

أحمد اللاهوني 3:37 م, الأحد, 9 يناير 22

متحف الحضارة يستضيف ورش عمل للصناعات اليدوية (صور)

دعاء محمود 1:14 م, الأحد, 9 يناير 22