«ديري» توافق على إبرام 6 عقود تأجير تمويلى بقيمة 154.1 مليون جنيه

وافقت شركة آراب ديري باندا لمنتجات الألبان، على إبرام 6 عقود تأجير تمويلى لبعض الآلات والمعدات بمصنع محافظة القليوبية بقيمة إجمالية قدرها 154.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت آراب ديري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن العقود سيجرى توقيعها مع شركة كوربيلس للتأجير التمويلى-مصر لمدة ست سنوات.

وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس القطاع المالى فى التوقيع على العقود واستيفاء الاجراءات اللازمة لذلك.

وتستعد آراب ديرى خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ زيادة رأس المال المصدر بقيمة 130 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الزيادة.

آراب ديري فتحت باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال حتى نهاية ديسمبر

محمد عمران الرقابة المالية

وحصلت الشركة فى 14 نوفمبر الماضى على موافقة الرقابة المالية ،وقررت فتح باب الاكتتاب أمام المساهمين اعتبارا من 5 ديسمبر وحتى نهاية الشهر .

ووافقت عمومية الشركة المنعقدة فى 2 نوفمبر الجارى على المضى قدما فى زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 130 مليون جنيه، وقالت الشركة آنذاك إن هذه الزيادة ستخصص لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال.

ومن المقرر توزيع الزيادة المرتقبة على 130 مليون سهم يجرى إصدارها بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليرتفع رأسمال المصدر من 160 مليون جنيه إلى 290 مليونًا بعد الاكتتاب.

وتقول «آراب ديري» إن لجوءها لزيادة رأس المال يأتى فى إطار خطة استراتيجية للتوسع بالسوق المحلية والخارجية، وتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاتها.

خريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5% من الأسهم حتى أكتوبر الماضى

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات

تأسست العربية لمنتجات الألبان عام 1985، وتنتج جميع منتجات الألبان والجبن تحت العلامة التجارية “باندا”، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (سباير كابيتال حاليا)، التى تستحوذ على 28.2%، وبركة للتجارة والاستثمار بنسبة 12.1%.

كما تستحوذ الصفوة للاستشارات والتنمية على 11.06%، و”نمو” للاستشارات على 9.6% إضافة إلى آخرين ممن يتعاملون على الأسهم الحرة للتداول فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية بتاريخ 6 أكتوبر الماضى.

ورفعت الشركة في يوليو 2019 رأس المال من 60 مليون جنيه إلى 160 مليونا، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون، موزعة على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين.(أدرجت الزيادة فى قاعدة البيانات فى 10 سبتمبر 2019).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 70.6% لتسجل 1.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة مع أرباح بلغت 5.08 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 719.2 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 610.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحول أداء الشركة للخسارة خلال العام الماضى بقيمة 15.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 23.6 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

باندا أوقفت عروض استحواذ هولندية وإماراتية أكتوبر 2019

وأوقفت آراب ديري فى أكتوبر 2019، عروض استحواذ مقدمة من شركتين، إحداهما هولندية، والأخرى إماراتية، لعدم حصول توافق على الرؤى الاستراتيجية مع المساهمين الرئيسيين بها.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (2 أكتوبر 2019) إن عرض شركة “Campina Friesland” الهولندية انتهى دون الوصول لتوافق مع إدارة الشركة ومساهميها الرئيسيين حول الرؤى الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن مساهمى الشركة الرئيسيين يفضلون خيار التحالف الاستراتيجى مع مستثمرين على خيار التخارج الكامل من الشركة؛ نظرا لقوة الصناعة والنظرة المستقبلية الجديدة للاستثمار فى هذا القطاع.

كانت آراب ديري قد تلقت فى 2 يوليو 2019 عرضا إماراتيا للاستحواذ عليها من قبل صندوق استثمار تابع لمجموعة جالف كابيتال للاستثمار المباشر وذلك بعد أسبوعين من تلقيها عرض الاستحواذ الهولندى.

وانسحب الصندوق الإماراتي (GC Equity Partners Fund III L.P) من عرض الشراء فى 28 يوليو 2019 لعدم توافق استراتيجية الشركة وخطتها التوسعية مع استراتيجية الصندوق الاستثمارية.