ديربي عربي لحفظ ماء الوجه بين مصر والسعودية

صراع بين روسيا وأوروجواي علي زعامة المجموعة اﻷوليعلي المصريبعد أن أطاحا بالمنتخبين المصري والسعودي من الدور الأول ب لكأس العالم 2018، يصطدم منتخبا روسيا وأوروجواي اليوم الإثنين، على ملعب "كوسموس أرينا" في الصراع على الفوز بصدارة المجموعة الأولى، في الجولة الثالثة واﻷخيرة.وفي الجول

صراع بين روسيا وأوروجواي علي زعامة المجموعة اﻷولي





علي المصري

بعد أن أطاحا بالمنتخبين المصري والسعودي من الدور الأول ب لكأس العالم 2018، يصطدم منتخبا روسيا وأوروجواي اليوم الإثنين، على ملعب “كوسموس أرينا” في الصراع على الفوز بصدارة المجموعة الأولى، في الجولة الثالثة واﻷخيرة.

وفي الجولتين الأوليين من مباريات دور المجموعات، حقق كل من منتخبي روسيا وأوروجواي انتصارين ليحسما تأهلهما من المجموعة على حساب السعودية ومصر، ويدور الصراع في مواجهة اليوم على الصدارة التي يعلق خلالها المنتخب الروسي أماله على الدعم الجماهيري المرتقب.

وقبل انطلاق منافسات المونديال، كان منتخب أوروجواي أبرز المرشحين للتأهل من صدارة المجموعة، خاصة بعد تجاوزه الدور الأول في البطولتين الماضيتين.

بينما كانت التوقعات مختلفة بالنسبة للمنتخب الروسي، في ظل حقيقة أنه الأقل بين جميع المنتخبات ال32 بالمونديال، في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” لمنتخبات الكرة، حيث يحتل المركز ال70.

ولكن بالفوز على السعودية 5-0، ومصر 1-3، صعد المنتخب الروسي إلى الدور الثاني بالمونديال للمرة الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، وقد رفع سقف الطموحات لدى جماهيره بشكل كبير.

ومن جانبه، أثنى ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني للمنتخب الروسي على تماسك الفريق وصلابته، لكنه أبدى في الوقت نفسه تمسكا بالحذر.

وحذر تشيرتشيسوف من قوة منتخب أوروجواي، صاحب المركز 14 في تصنيف الفيفا، واصفا المباراة بأنها مختلفة عن مواجهتي المنتخبين السعودي والمصري، صاحبي المركزين 67 و45، على الترتيب.

لديهم أسلوبهم وخططهم الخاصة في اللعب، لذلك علينا خوض المباراة بالطريقة والخطط التي تمكننا من الفوز.. سنستعد بأفضل شكل ممكن”.

وتأتي تحذيرات تشيرتشيسوف رغم حقيقة أن المنتخب الروسي فاز في مباراتيه الأوليين بنتيجة إجمالية 8-1، بينما سجل منتخب أوروجواي في كل واحدة من مباراتيه أمام مصر والسعودية هدفا وحيدا.

وعلى الجانب الآخر، أبدى أوسكار تاباريز سعادته بتأهل منتخب أوروجواي إلى الدور الثاني في المونديال للنسخة الثالثة على التوالي من البطولة.

لكنه اعترف بأن فريقه بحاجة إلى مزيد من الحدة الهجومية أمام الفريق الروسي الذي سيحظى بالتأكيد بدعم جماهيري هائل.

وقال تاباريز: “لقد تأهلنا إلى دور ال16، وهذا أمر جيد، لكن علينا أن نواصل التطور، علينا مواصلة العمل لتطوير بعض الجوانب، مباراتنا أمام روسيا ستكون حاسمة”.

وأضاف: “لقد تأهلوا ، ويلعبون على أرضهم ووسط جماهيرهم، ستكون الأجواء رائعة بالنسبة لهم، وسيشكل ذلك فرصة رائعة بالنسبة لنا كي نختبر مدى تطور فريقنا”.

وضمن الجولة والتوقيت ذاته، يأمل منتخبا السعودية ومصر في تعويض خروجهما المبكر من الدور الاول للمونديال، عندما يتواجهان في مباراة تحصيل حاصل اليوم الاثنين في فولغوجراد.

بعد سحب قرعة النهائيات في ديسمبر الماضي، استبشر المنتخبان خيرا، خصوصا لغياب منتخب من الوزن الثقيل عن المجموعة كالبرازيل والمانيا واسبانيا وفرنسا، الا ان مشوارهما كان سيئا من حيث النتائج ومخيبا إلى حد ما لجهة الاداء.

المنتخب المصري وبعد مباراة مقبولة دفاعيا امام اوروجواي خسرها في الدقيقة قبل الاخيرة، انهار خلال ربع ساعة في الشوط الثاني ضد روسيا وخسر 1-3، ولم يكن نجمه محمد صلاح العائد من الاصابة قادرا على انتشاله.

أما السعودية فتعرضت لثاني أقصى خسارة حتى الآن في المونديال، عندما اهتزت شباكها بخمسة أهداف نظيفة أمام روسيا افتتاحا، قبل ان تتحسن نسبيا وتخسر أمام اوروجواي بهدف، بخطأ من حارسها محمد العويس.

وقال الارجنتيني هكتور كوبر: “نحاول ان نستعيد عافيتنا، فالخروج من الدور الاول شكل ضربة قوية، نتمنى ان نكون أفضل ولا اعذار لدينا”.

وعن امكانية اجراء تغيير او منح اللاعبين تعليمات خاصة لهذا الديربي العربي، أضاف، “اللاعبون الـ23 جاهزون وسأختار الـ11 الانسب هدفنا واحد وهو الفوز، لا تعليمات خاصة فالأمر لا يخرج عن كونها مباراة كرة قدم، هذه مباراة في كأس العالم، والفريقان سيخوضانها بشكل منضبط”.

وعما اذا كان سيستعين ببعض اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، رأى مدرب فالنسيا الاسباني وانتر الايطالي السابق: “لا أفكر اين يحترف اللاعب، فهذه ليست ميزة اذا كان في السعودية أم لا”.

مصير كوبر مع المنتخب سيتحدد بعد النهائيات، وهو الذي قاد مصر الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017 بعد غياب عن البطولة القارية منذ 2010، والى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

واعتبر المدرب المخضرم أن معظم اللاعبين لم يصل الى مستوى عالمي في مسيرته، هذه اول بطولة دولية نخوض معتركها، حتى انا، هذه اول تجربة لي في كأس العالم، اعتقد أنها أول مرة يلعبون في ملاعب ممتلئة والضغط العصبي كبير عليهم، تراكم الخبرات يمكن البناء عليه”.

وستكون المواجهة الثالثة بين منتخبين عربيين في تاريخ النهائيات، بعد لقاء السعودية والمغرب في مونديال 1994 “فاز الأخضر 2-1″، والسعودية وتونس في مونديال 2006 “تعادلا 2-2”.

وتتجه الانظار الى الحارس المصري عصام الحضري الذي سيصبح في حال مشاركته، أكبر لاعب في تاريخ المونديال عن عمر 45 عاما، وبقي الحضري في الجولتين الأوليين بديلا لمحمد الشناوي، لكن مع إقصاء الفراعنة، يتوقع ان يلعب ضد السعودية ليحطم رقم الحارس الكولومبي فريد موندراجون الذي شارك في مونديال 2014 عن 43 عاما وثلاثة أيام.

ودفعت مصر ثمن إصابة صلاح في نهائي دوري ابطال اوروبا بين فريقه ليفربول الانجليزي وريال مدريد الاسباني، فغاب عن مواجهة اوروجواي ثم سجل من نقطة الجزاء ضد روسيا.

على الجانب الاخر، عدل منتخب السعودية من وضعه نسبيا في المباراة الثانية بعد تغييرات أجراها مدربه الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي على التشكيلة الأساسية التي خاض بها المباراة الأولى.

وقال بعد مباراة أوروجواي: “ربما لم يكن أداؤنا كافيا لتحقيق نتيجة اردناها، لكن استحوذنا كثيرا على الكرة ونقلناها جيدا، الهدف الذي سجل في مرمانا كان سيء الحظ، لكننا لا نملك امكاناتهم، لم نستطع المعادلة لكننا سيطرنا على اللعب”.

وكان بيتزي الذي قاد تشيلي الى لقب كوبا أمريكا 2016 ووصافة كأس القارات 2017، تولى مسؤوليته في نوفمبر الماضي، بدلا من مواطنه ادجاردو باوتسا الذي أمضى شهرين فقط على رأس المنتخب.

وبعد 12 سنة من الغياب، تأهلت السعودية إلى النهائيات للمرة الخامسة في تاريخها بعد 1994 عندما بلغت الدور الثاني، و1998 و2002 و2006. وفي 15 مباراة حتى الآن، فازت مرتين فقط وخسرت 11 مرة.

وكانت آخر المواجهات بين المنتخبين المصري والسعودي، في البطولة العربية عام 2007 عندما فازت مصر 2-1 في القاهرة.