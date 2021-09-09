«ديدي» تخطط للتوسع في 25 دولة .. وتبدأ تقديم الخدمة في أوكرانيا وكازاخستان قبل نهاية 2021

تخطط شركة ديدي « DiDi الصينية» لطلب خدمات النقل الذكي للتوسع في 25 دولة جديدة حول العالم خلال العامين المقبلين .

وقال فيليبي كونتريراس ، الرئيس العالمي لاتصالات التوسع الدولي بشركة ديدي الصينية «DiDi »، إن الشركة لديها خطة توسعية كبيرة خلال العام ونصف المقبل، للتواجد في أوروبا وكذلك أفريقيا ودول الشرق الأوسط والخليج، ومنها كازاخستان وأوكرانيا خلال العام الجاري.

ولفت إلى أن العديد من رؤساء الشركات الكبرى في الصين يعتمدون على التطبيق في تحركاتهم، مؤكدا أن الشركة تضع في أولوياتها الوصول لأكبر قاعدة من العملاء باستخدام تطبيق سهل، وتقديم أفضل جودة وأفضل سعر، مع تقديم عنصر الحماية للسائق والركاب.

ونوه كونتريراس بأن الشركة عند دخولها لأي سوق تدرس احتياجات هذه السوق بشكل جيد قبل تحديد الخدمات التي سيتم تقديمها، منوها بأن الشركة لديها العديد من الخدمات في الصين مثل توصيل الطلبات والطعام، والخدمات المالية، والحلول في السلع الاستهلاكية، والعملات الرقمية.