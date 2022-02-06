اتصالات وتكنولوجيا

ديدي تبدأ تحصيل عمولة 15% من كباتنها في القاهرة غدًا

مقابل 25.6 % للتطبيقات المنافسة
محمود جمال 3:34 م, الأحد, 6 فبراير 22 3:34 م, الأحد, 6 فبراير 22

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أخطرت شركة ديدي مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول كباتنها في القاهرة ببدء تحصيل نسبة عمولة تصل إلى 15 % على كل رحلة بداية من الغد الإثنين 7 فبراير الجاري.

ونصت الرسالة التى حصلت “المال” على نسخة منها على: أهلا بيك كابتن DI DI رؤيتنا في DIDI بدون نجاح الكباتن بدونك مافيش نجاح مع بعض ننجح ونزدهر عشان كده لما غيزنا ينزل الدخل إحنا بنبذل جهد كبير حتي تحقق الدخل الأحسن، معايير السلامة وكمان أحسن تجربة في السوق، بنشكرك على مجهودك وإخلاصك من أول ما DIDI نزلت القاهرة ، خليك على تواصل مستمر معانا عشان تعرف آخر الأخبار وكمان عشان نسمع مقترحاتك”.

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وضربت ديدي مثالا على سعر رحلتين إحداهما بقيمة 59 جنيها وأخرى بقيمة 65 جنيها عبر منصتها الإلكترونية مقارنة بالشركات الأخرى ، مؤكدة أن أرباح كابتن ديدي من سعر رحلة 59 جنيها سيصل إلى 50.1 جنيها بعد تطبيق نسبة الـ15 % ، مقارنة بنسبة عمولة 25.6% بالنسبة للتطبيقات المنافسة.

ويصل سعر فتحة العداد في خدمة وصلني عبر منصة ديدي 7.20 جنيه،  بينما تزيد لـ 7.50 جنيه في وصلني بلس،  بينما تصل سعر الدقيقة في رحلة وصلني 36 قرشا،  وتصل لـ 40 قرشا في وصلني بلس.

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وأضافت الشركة أن سعر الكيلو متر في وصلني يبلغ 2.61 جنيه،  بينما يزيد لـ 2.80 جنيه في وصلني بلس،  موضحة بأنه تقرر أن يكون الحد الأدنى في رحلة وصلني 11 جنيه،  ويصل لـ 12 جنيه في وصلني بلس.

ونوهت بأن تكلفة إلغاء الرحلة في وصلني 10 جنيهات، وفي وصلني بلس 11 جنيها.

وأعلنت ديدي يوم 10 يناير الماضي إطلاق خدماتها رسميا في القاهرة بعد مرور نحو 3 شهور على انطلاق نشاطها في الإسكندرية كمرحلة أولى.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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