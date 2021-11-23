«ديدي» الصينية تبدأ عملها رسميا في القاهرة ديسمبر المقبل

كشف مؤنس أمين، المستشار الاقتصادي والمالي لشركة ديدي الصينية لطلب خدمات النقل الذكي فى مصر، عن إطلاق الخدمة رسميا خلال ديسمبر المقبل.

وقال أمين لـ”المال” إن عددا من السائقين قاموا بتسجيل البيانات للانضمام للمنصة وتم قبول عدد كبير منهم، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا اللمسات النهائية على تفعيل خدماتها فى العاصمة .

وأضاف أن الشركة تتبني حاليا خطة تسويقية كبيرة تتمثل فى تركيب لافتات لوحات إعلانية على أغلب الطرق و المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة مثل كوبري السادس من أكتوبر والطريق الدائري ومنطقة التجمع الخامس.

علي صعيد آخر، أكد أن الخدمة في الإسكندرية حققت النجاح المرجو منها ولاقت استجابة واسعة على مستوى المدينة الساحلية سواء من العملاء أو السائقين.

وأوضح أن خدمة ديدي قد حققت جزءا من الخطط السوقية المخطط لها من الرحلات داخل الإسكندرية رغم أحوال الطقس السئية، مشيرا إلى أن شركة دي دي قامت بتوفير خدمات الدعم الفني لسائقي السيارات الخاصة بها في ظل الظروف المناخية السيئة.

يذكر أن ديدي بدأت عملها فى مصر بالإسكندرية كمرحلة أولي فى 13 سبتمبر الماضي، لديها 550 مليون مستخدم حول العالم.

وتشترط ديدي في السائقين توافر رخصة قيادة سارية وبطاقة الرقم القومي وإجراء فيش جنائي وألا تقل موديل السيارة عن 10 أعوام من تاريخ الصنع.

وأكد فيليبي كونتريراس الرئيس العالمي لاتصالات التوسع الدولي في شركة ديدي الصينية لخدمات النقل الذكي في تصريحات سابقة، أن شركته لن تتقاضي أي عمولات من السائقين لمدة شهر بعد إطلاق عملياتها رسميا في مصر.