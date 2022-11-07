ديدييه دروجبا ينفي اعتناق الإسلام

نفى نجم كرة القدم الإيفوراي السابق ديدييه دروجبا اعتناق الإسلام، بعد انتشار قوي لأنباء عن تحوله من المسيحية إلى الإسلام.

واعتمدت “شائعات” اعتناق دروجبا الإسلام على تغريدة لداعية يدعى محمد صلاح قال فيها إن اللاعب الشهير “عاد للدين الإسلامي”.

وأرفقت التغريدة مع صور يظهر فيها دروجبا رافعا كفيه بالدعاء على الطريقة الإسلامية، وهو ما ساعد على انتشار الشائعة وتداولها عبر مواقع إخبارية أفريقية.

لكن نجم تشيلسي السابق غرد على حسابه الشخصي في تويتر قائلا: “هذه القصة تنتشر بسرعة.. لكنني لم أغير ديني”.

وتابع: “كان هذا مجرد احترام لإخواني المسلمين الذين كنت أزورهم في قريتي.. لحظة من العمل الجماعي”.

وأضاف: “الكثير من الحب والبركات للجميع”.