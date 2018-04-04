ديجين: جلاستك فرصة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة لقطاع الزجاج

سمر السيدقال ميشيل ديجين، المدير التنفيذى لشعبة المعارض الدولية بهيئة معارض دوسلدورف، إن معرض "جلاستك"، المقرر تنظيمه فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمدينة دوسلدورف، من إحدى المعارض الدولية التى يتم تنظيمها كل عامين لقطاع الزجاج.وأشار إلى أن نسخته لعام 2016 شهدت حضور 1200 عارض من دول مختل

سمر السيد

قال ميشيل ديجين، المدير التنفيذى لشعبة المعارض الدولية بهيئة معارض دوسلدورف، إن معرض “جلاستك”، المقرر تنظيمه فى الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمدينة دوسلدورف، من إحدى المعارض الدولية التى يتم تنظيمها كل عامين لقطاع الزجاج.

وأشار إلى أن نسخته لعام 2016 شهدت حضور 1200 عارض من دول مختلفة، و40 ألف زائر، 86% منهم من خارج ألمانيا، وهم من متخذي القرار فى شركاتهم، ولديهم نية واضحة للشراء وتقديم الطلبات.

وقال فى كلمته بفعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، إن نسخة المعرض لهذا العام 2018 ستكون فرصة للحرفيين والمخططين للتعرف على أبرز التكنولوجيات والتطبيقات والأبحاث الحديثة التى شهدها قطاع الزجاج فى الفترة الحالية، والتعرف على الدور الذى يساهم به هذا القطاع فى جعل واجهات المباني نشيطة وتفاعلية.

وأضاف أن معرض هذا العام يمثل فرصة للعارضين لتقديم منتجاتهم الجديدة رؤى فريدة لجميع قطاعات الصناعة، علاوة على عرض الزجاج المطبوع والطوب المطبوع وكيفية استخدامها فى التعمير.

وقال كريستوف أنجرباور، المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الغرفة ستكون منصة لتنفيذ الأعمال المشتركة بين مصر وألمانيا فى المسقبل، مشيراً إلى أن معرض دوسلدورف ينظم بمعدل كل سنتين، وحاليًا يتم الاحتفال بمناسبة مرور 25 عامًا على بدئه.