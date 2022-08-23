«ديجيتايز» للاستثمار تطرح 30 إلى 48% من أسهمها فى بورصة النيل

تعتزم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DIGITIZE) طرح نسبة تتراوح من 30 إلى %48 من أسهمها فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (نايلكس) خلال 6 أشهر.

وقال يسرى عتلم، رئيس مجلس إدارة الشركة إنها تأسست عام 2015 وتعمل فى الاستثمار المباشر وإدارة الشركات، وكذلك مجالات التحول الرقمى، ولحلول البنية التحتية للاتصالات والتجارة الإلكترونية.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن «ديجيتايز» تخطط لطرح 5 ملايين و760 ألف سهم من إجمالى 12 مليونا، لافتا إلى أن هيكل ملكيتها يضم مستثمرين محليين لكنه رفض الإفصاح عن هويتهم أوحجم رأسمال الشركة.

وتابع إن «ديجيتايز» كانت تنوى تنفيذ الطرح خلال نوفمبر الماضى لكنها قررت تأجيله بسبب تقلبات الأسواق المالية على خلفية الظروف الجيوسياسية المحيطة، مشيرا إلى اتمام التعاقد مع شركة سوليد كابيتال كراعى للعملية.

عتلم: توظيف الحصيلة لزيادة رأس المال والتوسع بأسواق جديدة

ولفت إلى أنه سيتم توظيف كامل حصيلة الطرح المرتقب فى زيادة رأسمال «ديجيتايز» لاستكمال توسعاتها فى المشروعات القومية التى تتولى تنفيذها مثل توصيل شبكة كابلات الألياف الضوئية لقرى المبادرة الرئاسية«حياة كريمة» علاوة على الدخول فى أنشطة أخرى على رأسها حلول التكنولوجيا المالية واختراق أسواق إقليمية جديدة.

وأضاف «عتلم» أن شركته تسجل حجم أعمال يتراوح من 220 إلى 250 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أنها حققت نموا فى عملياتها خلال النصف الأول من 2022 بنسبة %98 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وكشف عن تلقى شركته عروضا للاستحواذ من قبل كيانات عالمية ومحلية ولكنها فضلت الطرح فى البورصة واستكمال خطط النمو.

كانت «ديجيتايز» أعلنت منذ أيام عن الاستحواذ على حصة الأغلبية المملوكة لمصرف أبو ظبى الإسلامى فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية فى إطار خطتها لتنويع محفظة خدماتها فى مجال التكنولوجيا المالية.