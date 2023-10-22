«ديجيتايز» للاستثمار تستهدف الانتقال للسوق الرئيسية خلال 3 أشهر

قال يسري عتلم، رئيس مجلس إدارة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إن الشركة تستهدف الانتقال للسوق الرئيسية مع بداية 2024، وتعكف حاليًا على تنفيذ إستراتيجية، لتحقيق هذا الهدف الذي يدعمه بقوة إقبال المستثمرين عليها خلال الطرح المبدئي.

وأضاف لـ”المال”، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تعمل فيه الشركة هو مجال جاذب، موضحًا أن ديجيتايز تركز على نشاطي التجارة الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات، وتستهدف تطوير أعمالها في كل منها خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن جلسة اليوم – الأحد – شهدت بدء التداول على أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عقب طرحها في بورصة النيل لعدد 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر 4.26 جنيه للسهم الواحد وقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه.