ديجيتال بلانتس: نفذنا مشروع تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد إلكترونياً

كشف أحمد حنفي رئيس شركة “ديجيتال بلانتس “ لحلول أمن المعلومات ،أن شركته نفذت خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشروعات الكبري مع الحكومة منها التأمين الالكتروني لبطولة كأس العالم لكرة اليد الأخيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الاثنين للاعلان عن خططها المستقبلية.

وقال حنفي أن ديجتيال بلانتس تخطط لافتتاح فرعين جديدين في أسواق السعودية وجنوب أفريقيا بجانب مصر والإمارات وانجلترا ليصل بذلك إجمالي عدد فروعها إلي 5 فروع قبل أواخر 2025

وأوضح أنه رغم أزمة جائحة كورونا إلا أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو في حجم أعمالها وصل إلي 300%مقارنة ب 2019 ، لافتا إلي أن الشركة أطلقت مبادرة لمساعدة المدارس الحكومية لتطبيق مفهوم التعليم الإلكتروني واطلاق منصة إلكترونية تطبيق عبر الأجهزة المحمولة مجانا ، مع شركينا ” 3CX ” وتم تقديمها إلى 640 مدرسة حكومية بجميع المحافظات.

وتابع أن استراتيجية تستهدف التركيز علي كافة القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها القطاع الحكومي ، مشيرا إلي أن عدد موظفي الشركة وقت تاسيسها منذ ثلاث سنوات كان يبلغ 9 موظفين واليوم تجاوزنا 22 موظف .

من جانبه قال خالد حلمي، مدير المبيعات بالشركة ، إن «ديجيتال بلانتس» تعد أول شريك بلاتيني في مصر لشركة «سوفوس»، مبينا أن الشركة لديها حاليا أكثر من 850 عميل مقابل 300عميل في 2019.