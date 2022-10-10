«ديجيتال بلانتس» : نستهدف تقديم حلول أمنية تخدم السوقين المصري والإماراتي

أعلنت شركة ديجيتال بلانتس، المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات والحلول التقنية وحلول الأمن السيبراني، عن مشاركتها للعام الثالث في “أسبوع جيتكس للتقنية 2022″، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي.

تأتي تلك المشاركة تعزيزًا للتعاون والشراكة الناجحة الممتدة منذ 2019 مع شركة سوفوس، الرائدة عالميًّا في حلول الجيل التالي للأمن السيبراني،

حيث تعد “ديجيتال بلانتس” أول شريك إستراتيجي للشركة الإنجليزية بنظام الخدمات الأمنية المُدارة في مصر والشرق الأوسط.

وبصفتها شريكًا للعام الثالث على التوالي من قِبل شركة سوفوس الإنجليزية، تستعرض ديجيتال بلانتس خلال المعرض خدماتها للكشف والاستجابة المُدارة وغيرها من الحلول المتقدمة للأمن السيبراني وأنظمة الربط والاتصالات، التي تخدم شريحة كبيرة من قطاع الأعمال،

فضلًا عن مجموعة من الخدمات والحلول التي توفرها كمزوّد موثوق لتكامل النظم للعملاء في مختلف القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والمصارف والخدمات المالية والتصنيع والتعليم والبنية التحتية وغيرها،

وتركّز الشركة كذلك على عرض خدماتها للتحول الرقمي لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، وعلى قدرتها المميزة لتلبية مختلف احتياجات العملاء وفقًا لميزانياتهم.

وتعليقًا على المشاركة قال أحمد حنفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بلانتس: تأتي مشاركة “ديجيتال بلانتس” في “جيتكس”، في الوقت الذي تعزز فيه الشركة مكانتها الريادية كواحدة من شركات مقدمي الحلول الأمنية والرقمية الرائدة التي توفر محفظة متكاملة ومتنوعة من أحدث الحلول الذكية، فضلًا عن شراكاتها الإستراتيجية المتنوعة مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم،

مؤكدًا أن الشركة تستهدف من خلال هذه المشاركة توطيد العلاقات مع مزوّدي الخدمات الحاليين والبحث عن شراكات جديدة لتقديم الحلول والتطبيقات الحديثة والمتطورة للسوق المصري،

بالإضافة إلى الالتقاء مع العملاء الحاليين خلال فترة المعرض وبحث خططهم المستقبلية للعام المقبل، والوقوف على احتياجاتهم للعمل على تلبيتها.

وتُعدّ الدورة الثانية والأربعون من “جيتكس 3.0” النسخة الأكثر تأثيرًا في تاريخ الحدث؛ كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام، بمشاركة 5000 شركة عارضة، موزعة على امتداد 26 قاعة عرض، بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع، ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25% على أساس سنوي.

وأضاف: “سعداء بالتواجد في مثل هذه الأحداث، بالتعاون مع شركاء نجاحنا شركة سوفوس الإنجليزية ومستمرون في ذلك التعاون، سواء في مصر أو الإمارات، ونستهدف، خلال الفترة المقبلة، تقديم الحلول الأمنية المتكاملة من المنتجات السحابية للأمن السيبراني، والتي تمكِّن المؤسسات من الدفاع ضد هجمات سرقة الهوية والبرمجيات الخبيثة والهجمات الجانبية النشطة وهجمات طلب الفدية وغيرها؛ وذلك لخدمة السوق المصري والإماراتي”.

من جهة أخرى تركّز “سوفوس”، خلال فعاليات معرض جيتكس، على أهمية الجمع بين قدرات خبراء استقصاء التهديدات والاستجابة لها وبين الأدوات المبتكرة في توفير الحماية والكشف، ومعالجة الآثار التي تواجهها المؤسسات على اختلاف أحجامها؛ وذلك لمكافحة الهجمات السيبرانية مثل برمجيات طلب الفدية على مدار الساعة طوال العام.

فيما علّق هاريش تشيب، نائب الرئيس لدى سوفوس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على المشاركة قائلًا: “أصبح الأمن السيبراني بمثابة منافسة تفاعلية مستمرة،

فالمهاجمون يعملون على تطوير أساليبهم للهجوم والمراوغة بشكل يتطلب من فريق استقصاء التهديدات مواصلة المتابعة ومراقبة مؤشرات الاختراق في الشبكات واتخاذ الإجراءات التي توقف الهجمات قبل أن تؤدي إلى طلب الفدية.

وكما بيّن دليل سوفوس للهجمات النشطة 2022، فإن عددًا كبيرًا من المهاجمين يستهدفون المؤسسات المنفردة لأنها تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع الهجمات وآثارها،

ونرى بأن جميع المؤسسات، مهما كان حجمها، بحاجة إلى مزيج من الحلول المتطورة للأمن السيبراني وفريق من الخبراء المدربين على كشف التهديدات وردعها.

نستعرض خلال جيتكس دور سوفوس في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الهجمات السيبرانية النشطة بشكل أفضل ومنع تكرارها أو حتى وقوعها، وذلك بفضل مجموعتنا الواسعة من حلول الأمن السيبراني.

وسيتواجد كبار المسئولين التنفيذيين من شركة ديجيتال بلانتس وخبراء الأمن من سوفوس في جناح الشركة رقم C30 القاعة 1 للقاء الزوار والعملاء وشركاء القنوات.

وتقدم سوفوس عرضًا يتيح للزوار تجربة حلول الشركة التي ترتبط فيما بينها عبر الأداة السحابية لإدارة الحلول “سوفوس سنترال”.