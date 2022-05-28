«ديجيتال بلانتس» تحصد جائزة الشريك المتميز من «سوفوس» الإنجليزية في حلول الأمن السيبراني

حصدت شركة “ديجيتال بلانتس” المتخصصة في حلول أمن المعلومات بالسوق المصرية ، على جائزة “الشريك المتميز” للعام الثالث على التوالي من شركة “سوفوس” الإنجليزية، الرائدة في تقنيات أمن المعلومات لعام 2022 بالسوق المصرية.

وجاء تكريم “ديجيتال بلانتس” تقديرا لأدائها المتميز والتزامها في تأمين الشركات والمؤسسات بالاعتماد على حلول وخدمات الجيل الثاني من “سوفوس” غير المسبوقة للأمن السيبراني .

وتعقيبًا على هذا التكريم قالت كندرا كراوس، نائبة الرئيس التنفيذي فى شركة “سوفوس” لقنوات المبيعات و التوزيع الدولية, إن التحول إلى العمل عن بُعد أدى إلى توسيع نطاق الهجمات على الهيئات والمنظمات، حيث لا يتوقف مجرمو الإنترنت عن اختراق الشبكات الافتراضية بشكل متزايد, متابعة إن شركة “Sophos” تفخر بدعمها وتقديرها للفائزين هذا العام من شركاء نجاحها في السوق المصرية، الذين يقودون الصناعة علي طريق تقديم حلول الأمن السيبراني للأعمال التجارية، ونتطلع إلى استمرار خططتهم الناجحة والتي تدعم في النهاية توجهات الدولة المصرية وإستراتيجيتها نحو التحول الرقمي.

وتواصل “ديجيتال بلانتس” تنفيذ إستراتيجية طموح تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يُساهم في تيسير حصول الشركات والهيئات الحكومية وجميع القطاعات التجارية بالدولة على الخدمات المطلوبة للتحول الرقمي بمنظور مختلف يطبق لأول مرة بمصر.

ومن جانبه، أعرب أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لشركة “ديجيتال بلانتس” عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز , قائلا : ان هذه الجائزة تعكس جهود فريق العمل التي دعمت أن تصبح الشركة أفضل شريك في مصر لسوفوس الإنجليزية المتخصصة عالميا في قطاع الأمن السيبراني لمدة ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى حصدنا جائزة الجودة والتميز تكليلاً لإنجازاتنا في مجال التحول الرقمي أيضًا لمدة عامين على التوالي.

و اكد حنفي أن الشركة تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق خطتها التوسعية للوصول إلى 5 فروع في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023 بما يتماشى مع توجهات الشركة في نشر الحلول التقنية التي تساهم بشكل كبير في حماية قطاع الأعمال من الهجمات السيبرانية بدرجات آمنة عالية المستوى.

جدير بالذكر أن شركة “ديجيتال بلانتس” تعد من أبرز الشركات في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات كوكيل مميز للشركة المصرية للاتصالات، وأول وكيل بلاتيني للخدمات المدارة لخدمات سوفوس، ووكيل ذهبي لخدمات كاسبرسكي، ووكيل محترف لـ VMWare، ووكيل ذهبي لمايكروسوفت، ووكيل بلاتيني لخدمات 3CX، ووكيل فضي لخدمات Veeam و Kemp.