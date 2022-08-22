«ديجيتال بلانتس» تتعاقد على الربط والتأمين الإلكترونى لـ«المونوريل»

تعاقدت شركة «ديجيتال بلانتس» لحلول أمن المعلومات – على تنفيذ أعمال الربط والتأمين الإلكترونى لمشروع المونوريل بغرفة التحكم الرئيسية ضد الهجمات الإلكترونية.

حنفى: المرحلة الأولى تضم 22 محطة .. والثانية 12

وقال أحمد حنفى، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم تنفيذ الأعمال على مرحلتين بالتعاون مع «إيديكس» الدولية للهندسة والمقاولات المنفذة لقطار المونوريل، تضم الأولى 22 محطة و سيتم الانتهاء منها أغسطس الجارى على أن تشمل الثانية 12 أخرى وتكتمل خلال 2023.

وأكد – فى تصريحات لـ«المال» – أن تأمين المونوريل سيعتمد على أحدث المواصفات القياسية العالمية فى حلول أمن المعلومات والتأمين الرقمى، ويستحوذ على %15 من إجمالى تكلفة المشروع.

وألمح إلى أن فكرة عمل المونوريل تعتمد على تحريك قطار بدون سائق من خلال غرفة تحكم مركزية يتم إدارتها بواسطة نظام إلكترونى مؤمن على أعلى مستوى لضمان أمان الركاب، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا وجود فرق متخصصة لتأمين الشبكة .

كانت الحكومة وقعت عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة «مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر» فى أغسطس 2019 ويتكون المشروع من خطين أولهما : شرق النيل ( العاصمة الإدارية ) ، والآخر : غرب النيل ( مدينة السادس من أكتوبر).

ويتم تنفيذ المونوريل من خلال تحالف يضم شركات أبرزها (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طول الخطين 98.5 كم بإجمالى 34 محطة ويُسهمان فى التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق «رؤية مصر 2030» ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط 600 ألف راكب يوميا.

يذكر أن «ديجتيال بلانتس» تأسست عام 2018 وتعد وكيلا لأكثر من علامة تجارية عالمية فى حلول أمن المعلومات مثل «سوفوس» الإنجليزية و«فى إم وير» و«مايكروسوفت» الأمريكيتين .

وتمتلك الشركة 3 فروع فى مصر والإمارات وإنجلترا وتخطط لافتتاح اثنين جديدين فى السعودية وجنوب أفريقيا ليرتفع بذلك إجمالى عدد فروعها إلى 5 قبل نهاية 2025.