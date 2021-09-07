اتصالات وتكنولوجيا

«ديجيباكس السعودية» تستحوذ على فورا المصرية لخدمات التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة فورا المصرية الناشئة والتي تعمل كمزود لخدمات التجارة الإلكترونية، اندماجها مع شركة ديجيباكس السعودية من خلال اتفاقية استحواذ، الأمر الذي يسمح للأخيرة بالتوسع بالسوق المصرية. قال خالد النمر المدير التنفيذي لشركة "فورا"، ان هذه الاتفاقية تسمح للشركتين بالتوسع…

محمود جمال 2:33 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:33 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أعلنت شركة فورا المصرية الناشئة والتي تعمل كمزود لخدمات التجارة الإلكترونية، اندماجها مع شركة ديجيباكس السعودية من خلال اتفاقية استحواذ، الأمر الذي يسمح للأخيرة بالتوسع بالسوق المصرية.

قال خالد النمر المدير التنفيذي لشركة “فورا”، ان هذه الاتفاقية تسمح للشركتين بالتوسع في مصر والسعودية حيث يمكن هذا التحالف من توفير تكنولوجيا عالية الجودة في السوق المصرية بالإضافة إلى إمكانية نمو فرص التجارة العابرة للحدود بين البلدين مما يسهم في تعزيز فرص نمو أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الذين يجدون في الإنترنت فرصة هائلة لترويج منتجاتهم عبر المنصات المختلفة.

قال أحمد المغربي مدير القطاع التجاري والمسئول عن الشراكات الاستراتيجية وتنمية الأعمال بشركة “فورا”، إن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في زيادة الطلب بمعدلات متسارعة على خدمات التجارة الإلكترونية، الأمر الذي تسبب في مواجهة شركات النقل والدعم اللوجيستي تحديا كبيرا نظرا لحاجتهم لمواكبة المعدلات السريعة للطلب على التجارة الإلكترونية.

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وأضاف، ان الخيار الأسرع أمام مقدمي الخدمة بهذا القطاع كان عقد شراكات تتيح لهم النمو بشكل أسرع من المعتاد مع الحفاظ على معدلات الربحية لمواكبة النمو السريع الذي شهده السوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة العربية بسبب تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وانطلقت شركة فورا في مصر خلال الربع الأخير من عام 2019، وتدير مستودعا يقوم بتوفير خدمات التخزين والتجهيز (Middle Mile) للعاملين بمجال التجارة الإلكترونية.

واستطاعت استقطاب عدد كبير من التجار المهتمين بالخدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية نظرا لاحتياج السوق الشديد لهذه الخدمة وافتقار التجار لمثل هذا النوع من الشركاء.

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قال حسن الجبرتي المدير التنفيذي لشركة ديجباكس ومقرها الرياض، إن الشركة أطلقت خدماتها في عام 2020، وتعمل ديجباكس في المملكة العربية السعودية في مجال التجارة الالكترونية والتجزئة حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات التخزين (Middle Mile) و خدمات الشحن (Last Mile) عن طريق شركاء استراتيجيين في كلا الجزئين.

حيث لا تمتلك الشركة أي أصول أو مستودعات تابعة لها وانما تقدم تكنولوجيا فائقة الجودة لربط التجار بعدد ضخم من المستودعات على مستوى المملكة بالإضافة الى ربطهم بأكثر من 30 شركة شحن تعمل داخل المملكة مما يوفر لدي التجار خيارات لا نهائية من أجل الحفاظ على مستوى ثابت من الخدمة.

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وتستطيع ديجيباكس أن تخدم التجار بطاقة استيعابية 5 آلاف شحنة يوميا على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع في جميع ربوع المملكة.

بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الشركتين، تستحوذ ديجيباكس على حصة (غير معلنة قيمتها) من إجمالي أسهم شركة ” فورا” مقابل توفير الدعم التكنولوجي والتوسع في المملكة علي ان تقوم ديجيباكس في التوسع في السوق المصرية عن طريق شريكتها “فورا”.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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