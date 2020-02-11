«ديجتيال بلانتس» تفتتح فرعًا جديدًا في الإمارات

أعلنت “ديجيتال بلانتس”، لحلول خدمات الاتصالات والحلول التقنية في مصر والشرق الأوسط، عن افتتاح المقر الجديد بدولة الإمارات، في إطار مساعيها لتوسيع حضورها في السوق الخليجية والشرق الأوسط.

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى تعزيز تواجدها وتوفير خدمات الأمن السيبراني، والدعم الأساسية لقاعدة عملائها في الإمارات.

وتأتي المملكة العربية السعودية كخطوة قادمة ضمن خطة التوسع لدي الشركة خلال العام القادم، على أن تصل عدد مكاتبها إلى خمسة، وذلك في 5 دول مختلفه بنهاية عام 2023.

وأعرب أحمد حنفي المدير التنفيذي لشركة “ديجيتال بلانتس”، عن بالغ سعادته بهذه الخطوة التي حققتها الشركة خلال عامها الثاني، الذي تحقق بمجهود فريق عمل متكامل بخبرات تتجاوز العشرة أعوام.

وأضاف حنفي، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أنه تماشياً مع خطتنا الإدارية، نسعى إلى تعزيز توسعنا في أسواق الشرق الأوسط من خلال عقد شراكات وافتتاح مكاتب جديدة لنا تقدم الخدمات التي نوفرها لعملائنا بعدما حققنا نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، وبنينا سمعة قوية في السوق المحلية، مما جعلنا من أهم اللاعبين الرئيسيين في السوق المصرية، مدفوعين بحضور فعّال وإمكانات تشغيلية رائدة ساهمت في ترسيخ آفاق التوسع للشركة”.

وأشار خالد حلمي مدير المبيعات لشركة “ديجيتال بلانتس”، يأتي افتتاح المقر الجديد كاستثماراً جديداً لنا، وإضافة هامّة لمواصلة جهودنا لتحقيق حلمنا ورؤيتنا في التوسع وترسيخ ريادتنا في السوق بكافة الدول التي نعمل فيها، بالإضافة إلى الترويج لحلولنا في مجال الأمن السيبراني وحلول الشركات والمساهمة في دعم مجتمع الأعمال.