ديانا هشام تتصدر التريند بعد صورتها مع محمد صلاح

تصدر اسم الفنانة الشابة ديانا هشام خلال الساعات الأخيرة التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد صورة لها جمعتها بنجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح على أحد الشواطئ بفندق العلمين في الإجازة الصيفية ، وبمجرد أن قامت ديانا…

تصدر اسم الفنانة الشابة ديانا هشام خلال الساعات الأخيرة التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد صورة لها جمعتها بنجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح على أحد الشواطئ بفندق العلمين في الإجازة الصيفية ، وبمجرد أن قامت ديانا بنشر صورتها مع صلاح حصدت إعجاب الكثيرين وانتشرت بقوة على السوشيال ميديا وتصدر اسمها محركات البحث .

يذكر أن ديانا هشام فنانة شابة لايتجاوزعمرها 24 وبدأت حياتها الفنية منذ عام 2017 وقدمت العديد من الأدوار في كثير من المسلسلات التليفزيونية التي حصدت بها إشادة من الفنانين والنقاد أبرزها مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة يسرا ومسلسل أبو العروسة مع الفنانين سوسن بدر وسيد رجب فقدمت فيه ابنة الفنانة نيرمين الفقي .

وقدمت أيضا مسلسل كوفيد 25 في موسم رمضان الأخير مع الفنان يوسف الشريف تأليف زوجته إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال .

هالة خليل : ديانا فنانة موهوبة واستغلال التريند شطارة منها لكنه سلاح ذو حدين

وأوضحت المخرجة هالة خليل أن ديانا هشام كفنانة موهوبة فنيا وقدمت نفسها بصورة مميزة في مسلسلات بالحجم العائلي الذي قامت بإخراجه منذ سنوات وكذلك أدوار فنية أخرى .

ولفتت في حديثها لـ “المال” إلى أن استغلال السوشيال ميديا لتصدر التريند اعتبرها شطارة لتسويق نفسها إعلانيا في السوق وتسليط الأضواء عليها وتظل حديث الناس ، لكن في نفس الوقت هي سلاح ذو حدين فلو تم استغلالها بصورة خائطة وسيئة تنقلب على هذا الفنان مثلما حدث مع محمد رمضان .

وتابعت قائلة هناك أشخاص يحاولون تصدر التريند ببعض التصرفات لكنهم أشخاص عاديين مثل السيدة التي قامت بنشر فيديو لها وهي تقوم بالطبخ في منزلها أو اشخاص استطاعوا تصدر التريند بالفعل والحصول على شهرة مؤقتة وخوض مجال التمثيل لكن لم تعرض عليها أعمال ثانية لافتقادهم للموهبة الحقيقية ، فهؤلاء يتصدرون التريند لأسبوع فقط ثم تختفي الأضواء عنهم لأن التريند متعلق بالنجوم بصورة كبيرة .

وأكدت هالة خليل أننا أصبحنا نعيش في عصر كل فرد فيه مسئول بدرجة كبيرة عن نفسه باستخدامه الصحيح لمواقع السوشيال ميديا أما أن يكون استخدامه لها مفيدا أو ضارا ، فلم نعد في زمن سيطرة الدولة علينا أو عزلها للأفراد في المجتمع وهي المسئولة عن تصرفاتنا بل أصبحنا نعيش في زمن الوعي الشخصي العالمي بصورة كبيرة كل إنسان مسئول عن استخداماته للتكنولوجيا الحديثة ، التي يجب أن نسايرها ونتطور معها حتى لايتوقف بنا الزمن .

خيرية البشلاوي : من حقها أن تأخذ فرصتها وتعبر عن نفسها بحريتها

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي إنه طالما استطاعت ديانا هشام الوقوف أمام فنانين كبار أمثال يحيى الفخراني ويسرا وإقناعها لهم فمن حقها أن نعطيها فرصتها في التعبير عن نفسها كيفما تريد .

وتضيف أصبحنا نعيش في عصر الحرية المطلقة بدون أي قيود ومن حق أي شخص أن يقدم نفسه حسب رؤيته الشخصية ، ومن حق ديانا التقاط صورة مع محمد صلاح ونشرها وجذب متابعين لها فذلك ليس عيبا أبدا .

وتابعت قائلة السنين ستحكم على موهبتها الفنية لأن التريند يأخذ وقته اللحظي فقط وينتهي ، لكن لو كانت موهوبة بالفعل سيظل المشاهد يتابعها وتجذبه أدوارها الفنية التي تقدمها في المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية لذلك لايجب الحكم المطلق عليها حاليا .