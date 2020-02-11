ديانا حداد تعيّد على العشاق بفيديو كليب «ما حد يحس بالعاشق» بمناسبة عيد الحب

الأغنية تنتمي للون الغنائي البدوي اللبناني، وهي من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقيّ للموزِّع عمر صباغ

بمناسبة عيد الحب طرحت المطربة ديانا حداد عبر اليوتيوب أغنية جديدة بعنوان “ما حد يحس بالعاشق”.

الأغنية تنتمي للون الغنائي البدوي اللبناني، وهي من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقيّ للموزِّع عمر صباغ، وقد صوّرت ديانا بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج “شهاب”، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزءًا من حياتها اليومية كفنانة.

وسجلت ديانا الأغنية بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصى لحضور تسجيل الصوت، برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءًا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية “ما حد يحس بالعاشق”، وقالت إنها بذلت جهدًا كبيرًا من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقًا.