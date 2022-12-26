ديانا حداد تحيي حفلا غنائيا بالإمارات 30 ديسمبر

تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد لإحياء حفل غنائي كبير بدولة الإمارات الجمعة 30 ديسمبر الجاري ، وذلك للاحتفال بقرب العام الجديد 2023 مع جمهورها.

وتقدم في الحفل أشهر أغنياتها التي حققت بها مكانة كبيرة بالوطن العربي لسنوات منها، “أمانيه وساكن وماس ولولي وامشي ورا كذبهم” وغيرها.

وطرحت ديانا حداد آخر أعمالها الغنائية بعنوان “أحلى كبل” باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم “ديانا” الجديد الذى يحمل اسم “ديانا حداد 2022”.

وأحيت ديانا منذ فترة قصيرة حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وحقق إقبالا جماهيريا كبيرا ، وكانت هي المرة الأولى التي تغني فيها بالمهرجان في مسيرتها الفنية .