دياب يطرح بوستر أغنيته الجديدة «ياتي ياتي» قبل عرضها للجمهور (صورة)

طرح الفنان والمطرب الشعبي دياب البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة “ياتي ياتي” منذ ساعات قليلة وذلك قبل إطلاق الأغنية نهاية يونيو الجاري على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية كلمات احمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما.

وتسجل هذه الأغنية التعاون الثانى بين دياب والمنتج وليد منصور بعد أغنية “يا ساتر” التي طرحت مؤخراً وحققت نجاحاً وانتشاراً جيداً.

وكان آخر أعمال دياب مسلسل “توبة” الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، محمد لطفى، عبد العزيز مخيون، انتصار، رحاب الجمل، محمد الصاوى، محسن منصور، ضياء عبد الخالق ومن إخراج أحمد صالح.