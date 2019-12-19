دياب بعد تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية: انتفاضة الشعب تمثلني

أول مؤتمر صحفي يعقده دياب من قصر بعبدا الجمهوري عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون وتكليفه رسميًا برئاسة وتأليف الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، أنه سيبدأ اعتبارا من بعد غد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

ووصف دياب، نفسه بـ”الشخص المستقل والاختصاصي”، مؤكدا أن انتفاضة الشعب اللبناني التي اندلعت اعتبارا من 17 أكتوبر الماضي تمثله وكل من يرغبون في قيام دولة حقيقية .

جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده “دياب” من قصر بعبدا الجمهوري، عقب اجتماعه مساء اليوم الخميس مع الرئيس اللبناني ميشال عون، وتكليفه رسميًا برئاسة وتأليف الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الاستشارات النيابية التي أجريت على مدى اليوم.

وقال: سأعمل بالاتفاق مع الرئيس عون واستنادا الى الدستور لتكون حكومة على مستوى تطلعات اللبنانيين تحقق مطالبهم وتطمئنهم الى مستقبلهم وتنقل البلد من حالة عدم التوازن الى حالة الاستقرار عبر خطة اصلاحية واقعية تأخذ طريقها الى التنفيذ سريعًا.

وأكد دياب، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى، واليوم نحن في صدد العمل وليس الكلام، وأنا شخص اختصاصي والأولوية للاختصاصيين، وطلبت بدء الاستشارات يوم السبت.