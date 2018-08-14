«دى ميديا» تفاوض «بيراميدز» على وكالتها الإعلانية

سمية كمال: تتفاوض شركة دى ميديا للإنتاج الإعلامى مع مسئولى قناة بيراميدز، المملوكة لرجل الاعمال السعودى تركى آل شيخ، للحصول على حقوق وكالتها الإعلانية بالسوق المصرية. قال زياد ناجى، مدير عام الشركة، إن المباحثات مع القناة الرياضية الجديدة فى مراحل…

سمية كمال:

تتفاوض شركة دى ميديا للإنتاج الإعلامى مع مسئولى قناة بيراميدز، المملوكة لرجل الاعمال السعودى تركى آل شيخ، للحصول على حقوق وكالتها الإعلانية بالسوق المصرية.

قال زياد ناجى، مدير عام الشركة، إن المباحثات مع القناة الرياضية الجديدة فى مراحل متقدمة للغاية، وسيتم الإعلان عن نتائج المفاوضات بين الطرفين قريبًا.

وأوضح ناجى لـ«المال» أن «دى ميديا» وكيل إعلانى أيضًا لكل من شبكة قنوات «أون تى فى» و«دى إم سى»، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير وسائلها الإعلانية بعد إغلاق قناة دى إم سبورت، وإطلاق «on sport 2».

وتعاقدت قناة بيراميدز مع قائمة تضم أكثر من 18 محللاً ومقدم برامج ومعلقا وصحفيًا رياضيًا، وأكثر من مدير فنى، منهم مدحت شلبي، بالإضافة إلى التوأمان حسام وإبراهيم حسن، والناقد ياسر أيوب، مدير إدارة الإعلام السابق بالنادى الأهلى كمستشار إعلامى للقناة، فضلا عن الإعلامية الرياضية شيما صابر التى كانت آخر المنضمين إلى فريق عمل القناة.

فى سياق متصل، علمت «المال» من مصادر مطلعة أن «بيراميدز» تدرس إطلاق سلسلة قنوات فضائية متخصصة فى عدة مجالات، منها الترفيه والدراما على غرار منافسيها.

وحصلت «بيراميدز» على حقوق بث بعض مباريات بطولة الدورى العام وكأس مصر لهذا العام لتنضم بذلك إلى قنوات نايل سبورت وأون سبورت 2، بالإضافة إلى بث مسجل لكل مباريات النادى الأهلى بعد انتهائها بساعة ونصف.



