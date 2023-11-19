«دى دى» تستهدف الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات

تتبنى شركة دى دى الصينية المتخصصة فى تقديم خدمات النقل الذكى خطة طموحة تسعى من خلالها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة حجم أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها فى مصر.

كما تسعى الشركة أيضا لزيادة عدد كباتنها ومستخدميها المسجلين عبر التطبيق والبالغ عددهم أكثر من 7 مليون مستخدم، بهدف السعى للوصول للتعادل بين الإيرادات والمصروفات والذى تستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرية.

قال محمد حلمى أبو دهب مدير الشؤون الخارجية بالشركة فى مصر إن دى دى تأسست فى مدينة بكين خلال عام 2012 ، مبينا أن الشركة تستحوذ على نصيب الأسد من سوق خدمات النقل الذكى فى الصين.

وأوضح حلمى فى حواره مع «المال» أن الشركة قامت منذ عام 2018 باتخاذ خطوات جادة نحو اقتحام أسواق جديدة، بداية من السوق البرازيلية وأمريكا اللاتينية، لافتا أن دى دى تتواجد فيما يقرب 15 دولة حول العالم ومنها اليابان واستراليا ونيوزيلندا، علاوة على التواجد الوحيد للشركة فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر.

وأضاف أن الشركة بدأت أولى محطاتها فى السوق المصرية فى مدينة الإسكندرية بشكل تجريبى فى عام 2021، منوها أن الشركة استكملت مسيرة التوسع نحو القاهرة فى يناير عام 2022.

وتابع أن الشركة بدأت مؤخرا فى زيادة محفظة توسعاتها فى المحافظات من خلال التواجد فى مدينة دمياط والساحل الشمالى والعالمين الجديدة ومرسى مطروح، علاوة على التواجد فى مدينتى طنطا والمنصورة.

وألمح إلى أن دى دى بدأت تقديم خدماتها بخاصية واحدة وهى «وصلنى» ثم تلى ذلك التوسع فى محفظة خدماتها من خلال إطلاق خدمة «دى دى طيران» والتى تخصص دراجات نارية لنقل الركاب، مبينا أن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة محفظة خدماتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المنطقة تعد سوقاً واعدًا وبها العديد من الفرص الاستثمارية، منوهاً أن مباحثات التوسع مازالت فى طور الدراسة مع الكيان الأم فى بكين.

وكشف أن شركته تخطط للتوسع خلال الفترة المقبلة فى السوق المحلية من خلال التواجد فى مدن القناة وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بالإضافة إلى مدينة الغردقة بهدف زيادة تواجدها وانتشارها فى المحافظات.

وفى سياق متصل أوضح أن دى دى تعقد بشكل دائم منذ دخولها للسوق المصرية اجتماعات موسعة مع مسؤولى وزارة النقل والممثل فى جهاز تنظيم النقل البرى LTRA، لافتاُ أن الشركة مازالت تجرى المناقشات مع الجهاز لاستكمال الرؤية العامة التى تتطلبها هيئة النقل البرى على حد تعبيره.

وقدر حلمى عدد مستخدمى تطبيق دى دى منذ اطلاقها بالسوق المصرية فى عام 2021 الى أكثر من 7 ملايين مستخدم وسائق، لافتا أن هدف الشركة يتمثل فى العمل على خلق فرص دخل جيدة لأسطول سائقيها، لاسيما وأن الكباتن يمثلون العمود الفقرى وجوهر الأساس لعمل الشركة.

وأوضح أن دى دى تساعد الكباتن فى تحسين دخولهم خاصة من خلال تطوير منظومة الحوافز بشكل مستمر، منوها أن الشركة تتيح للسائقين الذين يعملون بشكل دائم فى تحقيق دخل اسبوعى يصل إلى 5000 جنيه أسبوعيا، فيما يصل أرباح السائقين الذين يعملون بشكل جزئى إلى 1000 جنيه أسبوعيا.

ولفت إلى أن دى دى تتيح للسائقين ميزة اختيار أماكن الرحلات التى يرغبون العمل بها من خلال مركز خاص وهو trip center، مما يسهم فى تحديد نطاق الرحلات مما يعطى مرونة فى اختيار طبيعة النطاق الجغرافى علاوة على مساعدة السائقين فى الحصول على رحلات أكثر واختصار الفترة المستقطعة بين الرحلات من خلال زيادة حجم العملاء على الرحلة.

وأوضح حلمى أن الشركة تضع مجموعة من المعايير اللازمة لاختيار الكباتن للعمل ضمن أسطول سائقيها وعلى رأسها استيفاء شروط الرخصة الخاصة بالقيادة وبطاقة الهوية، مضيفا أن دى دى تركز على عوامل السلامة بشكل أكبر من خلال إتاحة خصائص مختلفة للسلامة والأمان، وعلى رأسها زر الطوارئ وتسجيل مسار الرحلة وجهات الاتصال الموثوقة التى تسمح للمستخدم مشاركة بيانات الرحلة معهم مما يضمن سلامة الراكب.

وأضاف أن الشركة توفر ميزة قياس تجربة رحلة العميل مع السائق من خلال تقييم الكباتن، علاوة على إتاحة خاصية عدم تكرار تجربة اختيار السائق مرة أخرى من قبل العميل، مبينا أن الشركة أضافت التأمين الكامل على الكابتن وعلى العميل من خلال شركات تأمين عالمية تأميناً كلياً.

علاوة على أن دى دى قامت خلال الفترة الماضية بإتاحة نظام التأكد من هوية المستخدم عبر تقنية تكنولوجية ترتكزعلى مطابقة البيانات بوجه السائق، مما يضمن صحة بيانات الكابتن.

وأوضح أن شركته تقوم بمتابعة التقييمات التى يحصل عليها الكباتن بشكل دائم والتى يقوم بها العميل والتى تتراوح من 1 إلى 5، مبينًا أنه فى حالة عدم جودة التقييم للسائق فإن الشركة تتخذ قرار بالوقف المؤقت أو الكامل وفقا للحالة.

وأضاف أن الشركة تقوم بمتابعة السائقين بشكل دائم عبر تقديم مجموعة من سبل التواصل للعملاء ومنها البريد الإلكترونى أو التوجه لمركز خدمة السائقين أو من خلال خدمة الدعم الفنى التى توفرها الشركة.

وعلى صعيد آخر أكد أن هدف دى دى هو مضاعفة قاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الشركة تشهد نمواً مضطردا منذ بدأ عملها فى السوق المحلية، مما يتيح لها تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الشركة تسعى بشكل دائم لزيادة حجم استثماراتها بالسوق المصرية، من خلال التركيز على العامل البشرى والتكنولوجى، لافتاً أن خدمات الذكاء الاصطناعى تستحوذ على النصيب الأكبر من كعكعة الاستثمارات.

وبين أن طبيعة عمل التسعير الخاصة بمنظومة الشركة ترتكز على إدخال مجموعة من العوامل الخاصة بالمسافة ومكان الرحلة والوقت الخاص باليوم، لافتا أن برامج الذكاء الاصطناعى تقوم وفقا لتلك المدخلات من تحديد السعر المناسب للرحلة، مما يسهم فى خلق سعر عادل سواء للمستخدم أو الراكب، بجانب العمل على ضمان تحقيق دخل عادل للكباتن.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة خلال الفترة المقبلة من سوق خدمات النقل الذكى فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة الأم لديها تركيز لجعل مصر سوقا واعدا للانطلاق للتوسع أسواق القارة السمراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة توفر عدد من المزايا لمستخدمى التطبيق وعلى رأسها الميزة التنافسية من خلال تقديم تسعير عادل للراكب والكابتن، فضلا عن تقديم مجموعة من عوامل الأمان التى تضمن سلامة طرفى الرحلة.

ولفت إلى أن الشركة تجرى فى الوقت الراهن العديد من المباحثات خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، والتى أثرت على أسعار الوقود عالميا ومحليا، بهدف ضمان تقديم تسعير عادل للراكب والعميل وفقا لتقديره.

وأضاف أن الشركة تتبع زيادة السعر المرن وفقا للمتغيرات العالمية، لافتاً أن الشركة تضع أمامها بشكل دائم مصلحة السائق والعميل، موضحاً أنه من الصعب تقدير الزيادة التى قد تقرر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الزيادة الاخيرة فى اسعار المحروقات.

وعلى صعيد آخر لفت إلى أن دى دى تقوم باتباع سياسة النفس الطويل خاصة وأن الشركة تعمل فى سوق خدمات النقل الذكى الذى يتسم بالعديد من الديناميكية والتنافس، مبيناً أن الشركة تخطط للوصول التعادل بين الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الشركة لديها خطة محورية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم استثماراتها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشركة الأم لديها رؤية إيجابية تجاه السوق المحلية.

وعلى صعيد الخدمات قال حلمى أن دى دى أطلقت مؤخرا خدمة «فليكس» والتى تتيح تقديم ميزة سعرية تنافسية جديدة للعملاء بالسوق المصرية، والتى ترتكز على التفاوض على السعر بين العميل والسائق من خلال تقديم سعر استرشادى لكلا الطرفين ، علاوة على تقديم مجموعة من الأسعار للعميل من أكثر من سائق ليختار الأنسب بالنسبة له.

وأضاف أن خدمة «طيران» التى تقدمها الشركة من خلال دمج الدراجات النارية عبر المنصة تقوم بتقديم باقة سعرية من الممكن أن تصل إلى أقل بنسبة %50 عن أسعار السيارات بهدف الاستجابة لطلبات العملاء، إضافة إلى ذلك قامت الشركة مؤخرا بإطلاق خدمة speed، والتى تشمل التقاء أسرع بين الكابتن والراكب وكباتن حاصلين على تقييم مرتفع.

وأشار إلى أن دى دى العالمية قامت بعقد مجموعة من الدراسات البحثية عن طبيعة عمل السوق المصرية قبل الانطلاقة الرسمية، مؤكدا أن تلك الدراسات أسفرت عن وجود رغبة ملحة ومتنامية نحو استخدام خدمات النقل الذكى، وتابع أن دى دى العالمية لديها سابقة أعمال جيدة مع السيارات الكهربائية، خاصة وأن الصين تمتلك «روبو تاكسى» والذى يعمل بالطاقة الكهربائية، منوها أنه لا يوجد ما يمنع انضمام الكباتن الذين لديهم سيارات كهربائية للعمل ضمن طاقم الشركة.

وعلى الصعيد العالمى أوضح أن دى دى لديها شركة تابعة لها متخصصة بطلب وتوصيل الطعام وهى Didi FOOD العاملة فى أسواق أمريكا اللاتينية، مبينا أن الشركة تمتلك الخبرة الكافية فى قطاع المدفوعات الرقمية من خلال امتلاكها Didi Pay للدفع الرقمى.

ولفت ان الشركة مؤخرا قامت بتقديم 100 ألف رحلة مجانية بالشراكة مع «مؤسسة مصر الخير» لنقل طاقم عمل ومتطوعى مصر الخير لعمليات الإغاثة الانسانية والذى يأتى ضمن بند المسؤولية الاجتماعية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

ورجح حلمى استمرار استيعاب لاعبين جدد يعملون فى قطاع النقل الذكى فى مصر، مرجعا ذلك لوجود معدلات نمو كبيرة وإقبال من قبل المستهلكين، مما يعزز من وجود فرص دخول لاعب جديد فى سوق النقل الذكى.

ورأى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة تتمثل فى وجود العديد من المتغيرات فى الأسواق العالمية بداية من الأزمة الروسية الاوكرانية وتذبذب أسعار الصرف، مبينا أن الشركة تسعى بشكل دائم لتقديم خدمة ذات جودة عالية بسعر تنافسى.

وتابع أن شركته منفتحة للعمل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال الفترة المقبلة، مبينا أن شركته لديها رغبة فى تقديم الدعم لقطاع رواد الأعمال فى السوق المحلية.

◗ جار تقييم أثر زيادة أسعار المحروقات على تكلفة الخدمة

◗ لدينا سائقين يحققون 5 آلاف جنيه أسبوعيا

◗ نرحب بانضمام كباتن السيارات الكهربائية

◗ نحقق نموا مضطردا عاما تلو الاخر.. ونطمح للمزيد

◗ لدينا خبرة كافية فى قطاع المدفوعات الرقمية وتوصيل وطلب الطعام

◗ السوق المحلية لم يصل لمرحلة التشبع.. ودخول لاعب جديد أمر وارد