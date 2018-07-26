«دى إم جى إيـﭬينتس» تنظم ورش تعليمية بالمجان بمعرض البناء الدولى «Big 5 Construct»



■ تناقش التوجهات المستقبلية.. ونماذج معلومات البناء.. والاستدامة.. والتكنولوجيا.. وإدارة المشروعات

المال-خاص

أعلنت «دى إم جى إيـﭬينتس»، وهى شركة كبرى فى مجال المعارض الدولية ومقرها دبى، أجندتها الخاصة بورش العمل التعليمية للعاملين فى مجال التشييد والبناء، والتى ستنظم خلال انعقاد النسخة الأولى من معرض البناء الدولى فى مصر (Big 5 Construct)، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC)، فى الفترة من 18 – 21 سبتمبر 2018.

يتيح المعرض إمكانية الحضور والمشاركة مجانًا، ما يجعله فرصة غير مسبوقة للجمهور المهنى، بما يشمل من مهندسين معماريين، ومدنيين، واستشاريين، ومطورين ومقاولين، للتعرف على العديد من طرق تطوير خبراتهم من خلال 40 ورشة عمل معتمدة.

ويأتى معرض Big 5 فى الوقت الذى تشهد فيه مصر انفراجة عقارية باستثمارات تتجاوز 335 مليار دولار فى المشروعات القائمة حاليًا، وفى ظل المشروعات الضخمة المخطط لإطلاقها، وقد أصبحت مصر سوقاً مربحة جدًا فى مجال العقارات والتشييد والبناء.

وأكدت «دى إم جى إيـﭬينتسس أن الدورات التى يتم تنظيمها تتماشى مع أعلى المعايير التعليمية والمواصفات العالمية للجودة والتعليم، لافتة إلى أن المشاركين فى معرض البناء الدولى فى مصر Big 5 Construct، سوف يحصلون على شهادة معتمدة فى نهاية كل ورشة عمل.

وتتناول ورش العمل مجموعة كبيرة من الموضوعات الهامة، مثل السياسات الجديدة، والإصلاحات والتوجهات المستقبلية، ووسائل التكنولوجيا، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، وإدارة المشروعات، والاستدامة، والتكنولوجيا، والفنون المعمارية، والتصميم، وإدارة التعاقدات والمنشآت، ومظاريف البناء، والبناء الخاص، بالإضافة إلى التنمية العمرانية والمجال العام.

كما سيتم التركيز بوجه عام على تحليل وتقييم السياسات الجديدة التى تؤثر فى القطاع والإصلاحات المستمرة أو التى يتم إصدارها، بجانب توفير النماذج والتوجيهات الخاصة بأفضل الممارسات فى إدارة المشروعات، لضمان تحقيق نتائج مثالية للمشروعات العقارية الصغيرة والكبيرة.

ومن المقرر أن تعقد ورش العمل تحت قيادة نخبة من خبراء القطاع المصريين والدوليين وقادة الرأى، ويشارك بالمؤتمر نحو 40 خبيراً من صفوة المتحدثين بقطاع التشييد والبناء، مثل نهال المغربل، مدير برنامج السياسات والتشريعات والحوكمة العمرانية فى UN-HABITAT مصر، وداليا السعدنى، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة داليا السعدنى للتصميمات، وياسر البلتاجى، رئيس مجلس إدارة شركة ياسر البلتاجى للهندسة المعمارية، ومصطفى السيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في EGEC، وصلاح عمر عمران، مدير نمذجة معلومات البناء (BIM) في تورنر إنترناشونال بالمملكة العربية السعودية، وأحمد سلمان، رئيس قطاع الهندسة المعمارية بشركة بيناكل للمشروعات الإنشائية، وتامر شفيق، مدير تطوير الأعمال بشركة أوراسكوم للإنشاءات، وكمال شوقى، مدير المشروعات ومدير نمذجة معلومات البناء (BIM).

يقول كمال شوقى، الذى سيدير جلسة تحت عنوان «12 قاعدة للتطبيق الناجح لنمذجة المشروعات»، إن معرض البناء الدولي Big 5 Construct هو النوع الأمثل من الفعاليات التى نحتاجها فى مصر حالياً، لعرض أحدث تكنولوجيا البناء، مثل نمذجة معلومات البناء التى تعد أسلوبًا قادرًا على تحويل وتحسين الأداء العام لأعمال المؤسسات فى جميع قطاعات البناء، بحيث نستطيع نمذجة معلومات البناء، وتحسين الجودة، وتوفير الوقت، وخفض الاستهلاك.

وتواجه نمذجة معلومات البناء مقاومة تغيير ملحوظة، رغم ما يمكنه من تحقيق دَفْعَةْ قوية فى نمو المؤسسة والارتقاء بها.

كما تعقد جلسة تحت عنوان «تقييم نجاح ركيزة التنمية العمرانية فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030»، برئاسة نهال المغربل، مدير برنامج السياسات والتشريعات والحوكمة العمرانية، UN-HABITAT، ونائب سابق لوزير التخطيط، والتى أشارت إلى الأجندة التعليمية لمعرض Big 5 قائلةً: «فى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة التى أطلقتها الحكومة المصرية بكامل طاقتها، أرى أن معرض البناء الدولي Big 5 Construct، هو الملتقى الأفضل للكثير من أفضل خبراء القطاع فى مصر والعالم، للنظر فى قدرة ركيزة التنمية العمرانية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة على تحقيق التقدم، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، والأجندة العمرانية الجديدة.

وأضافت أن المعرض يعد فرصة عظيمة لمناقشة طرق التنمية العمرانية المستدامة والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق مستقبل مستدام، كما يعكس انعقاد معرض البناء الدولي Big 5 Construct إنجازًا كبيرًا وهامًا فى طريق مصر نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا.

بدورها علقت تيوسين هايمانس، مديرة حافظة الأحداث بشركة دى إم جى إيـﭬينتس، قائلة إن الاهتمام فى مصر يزداد لإطلاق معرض البناء الدولى Big 5 Construct، الذى من المتوقع أن يتيح الكثير من فرص الأعمال والتعاون والتعلم.

وأكدت أن الإعلان عن صفوة المتحدثين، على الصعيدين المحلى والدولى، الذين سيشاركون فى انطلاقة النسخة الأولى لمعرض البناء الدولى يجعلنا فخورين، وسوف يشارك بالمعرض مجموعة متميزة من الخبراء وصناع القرار، وقادة الرأى المعروفين، لعرض خبراتهم ومعارفهم فى ٤٠ ورشة عمل خلال المعرض، ونتطلع إلى منح جميع المهنيين بقطاع التشييد والبناء فى مصر فرصة المشاركة فى ندوات مفيدة وملهمة، وتعليمًا مجانيًا معتمدًا، فى إطار التطوير المهنى المستمر، ومنصة جديدة لدفع عجلة التقدم فى القطاع.

يذكر أن معرض البناء الدولي Big 5 Construct، يمثل أحدث إضافة إلى Big 5، وهى الحافظة الأكثر تأثيرًا وشهرة لفعاليات قطاع التشييد والبناء، التى تشمل الشرق الأوسط وآسيا وشمال وشرق أفريقيا.

وفى انطلاقته للمرة الأولى فى مصر، سيقدم المعرض حلولاً شاملة للبيئة العمرانية المصرية، لأنه سيجمع خبراء القطاع والمشترين ومصنعى منتجات البناء من جميع أنحاء العالم.

يقام المعرض بدعم من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء.

وقام عدداً من أكبر مصنعى وموزعى منتجات ومواد البناء، بعقد شراكات مع المعرض، مثل معامل أندر رايترز الدولية، وشركة البوانى التى يقع مقرها بالمملكة العربية السعودية، وشركة سفنكس للزجاج، وشركة حديد عز، وشركة قنديل للصلب، ومجموعة الشريف.

ويستضيف أجنحة مخصصة لعدد 15 دولة، مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وسوف تحظى اليونان أيضًا بمساحة مميزة، لتصبح بذلك الشريك الرسمى لإطلاق النسخة الأولى للحدث.