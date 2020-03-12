«دى إم» تستهدف مبيعات بمليار جنيه من مشروع «ذا جروف» بالسخنة

تستهدف شركة دى إم ديفولوبمنت تحقيق مبيعات بمليار جنيه خلال العام الحالى من مشروع «ذا جروف»، الذى يتم تنفيذه فى العين السخنة.

قال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة، إنه بصدد الإعلان عن المرحلة الثالثة من المشروع، بعد الانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة الماضية، اللتين حققتا مبيعات تجاوزت مليار جنيه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن مشروع ذا جروف على مساحة 350 ألف متر مربع، ويبلغ عدد وحداته السكنية والتجارية 1500، تطل جميعها على البحر، بشاطئ مساحته الطولية كيلومتر مربع، وممشى ممهد بطول 400 متر.

ولفت إلى أن الشركة تعاقدت مع «Global Waste water Solution» لتنفيذ أعمال بالمشروع، مشيرًا إلى أن التعاقد يشمل تنفيذ الشبكات والمرافق والبنية التحتية المتكاملة للمرحلة الأولى بمنطقة هضبة الجلالة، بقيمة 200 مليون جنيه.

وأضاف أن اختيار شركة جلوبال جاء بسبب خبراتها فى أعمال البنية التحتية المتكاملة للمشروعات السياحية، موضحا أن العقد ينص على تنفيذ المرافق وشبكات وحمامات السباحة فى مشروع ذا جروف العين السخنة، بجانب البحيرات الصناعية والخدمات الشاطئية ومحطات معالجة وخزانات المياه.

وتابع: من المخطط الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام الحالى، بجانب تدشين محطة معالجة المياه. وأشار إلى أن «دى إم ديفولوبمنت» مهدت مساحة %70 من أرض المشروع قبل بدء الإنشاءات لضمان سلامة الأبنية.