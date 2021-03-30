استثمار

«دوّر لبكرة».. «بيبسكو مصر» تطلق منصة لجمع مخلفات البلاستيك بقيمة 10 ملايين جنيه

لجمع 8 آلاف من المخلفات البلاستيكية في عام 2021
عصام عميرة 3:27 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 3:27 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت اليوم شركة بيبسكو مصر منصة «دور لبكرة» لجمع المخلفات البلاستيكية لمنتجاتها بقيمة 10 ملايين جنيه للعام الأول للتطبيق 2021.

أكد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسكو مصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن المبادرة تأتي لجمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها.

وأضاف أن المبادرة تهدف لجمع 8 آلاف طن مخلفات بلاستيكية من منتاجاتها خلال العام الأول من المبادرة.

وذكر أن المنصة تعمل برعاية وزارة البيئة، وتفعيل نظام التعويض العكسي، لافتًا إلى أن المنصة تعد الأولى من نوعها لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا  «البيئة»: لا نمانع من استمتاع نزلاء فنادق «الشربتلي» بشاطئ نبق.. ولكنه لن يكون خاصا لهم

جاء ذلك بحضور الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق.

وكانت قد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة  توقيع شركاء العمل البيئى ممثلًا فى تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة فى مصر فى عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طواعية لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية، بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة. 

اقرأ أيضا  نائب وزير السياحة تبحث مع سفيري جنوب إفريقيا وكولومبيا سبل دعم التعاون المشترك

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل، منها دون إهدار أو استنزاف لها، لأنها حق للأجيال المقبلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مجالات التعاون المستقبلية

محمود محسن 4:26 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

وزيرة البيئة : اليوم شاهد كبير على دخول القطاع الخاص في مجال التدوير

عصام عميرة 3:36 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

تضع مصر على خارطة تصدير المخلفات.. «هنكل مصر» تفتتح مراكز لجمع البلاستيك

أحمد عاشور 2:13 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

نائب وزير السياحة تبحث مع سفيري جنوب إفريقيا وكولومبيا سبل دعم التعاون المشترك

دعاء محمود 1:46 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

«القابضة للسياحة» و«مصر للاستثمار العقارى» تطرحان فندق «سفنكس» للشراكة

أحمد عاشور 8:02 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

«جريمك» ترفع استثمارات مصنع بنى سويف إلى 100 مليون جنيه

أحمد اللاهوني 7:42 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21