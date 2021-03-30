«دوّر لبكرة».. «بيبسكو مصر» تطلق منصة لجمع مخلفات البلاستيك بقيمة 10 ملايين جنيه

لجمع 8 آلاف من المخلفات البلاستيكية في عام 2021

أطلقت اليوم شركة بيبسكو مصر منصة «دور لبكرة» لجمع المخلفات البلاستيكية لمنتجاتها بقيمة 10 ملايين جنيه للعام الأول للتطبيق 2021.

أكد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسكو مصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن المبادرة تأتي لجمع المخلفات البلاستيكية وإعادة تدويرها.

وأضاف أن المبادرة تهدف لجمع 8 آلاف طن مخلفات بلاستيكية من منتاجاتها خلال العام الأول من المبادرة.

وذكر أن المنصة تعمل برعاية وزارة البيئة، وتفعيل نظام التعويض العكسي، لافتًا إلى أن المنصة تعد الأولى من نوعها لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق.

وكانت قد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة توقيع شركاء العمل البيئى ممثلًا فى تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة فى مصر فى عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طواعية لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية، بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل، منها دون إهدار أو استنزاف لها، لأنها حق للأجيال المقبلة.

