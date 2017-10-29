دويدار: نطالب باجتماعات مع وزير الإسكان لحل أزمة ضعف التمويل

دعاء محمودأكد الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، علي ضرورة عقد اجتماعات مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى و كل المشاركين فى منظومة العقارات المصرية سواء ممولين أو مطورين عقاريين لوضع حلول خاصة لمشكلة ضعف تمويل المشروعات العقارية .واضاف خلال الجلسة الثانية بمؤتمر

دعاء محمود

أكد الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب بشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، علي ضرورة عقد اجتماعات مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى و كل المشاركين فى منظومة العقارات المصرية سواء ممولين أو مطورين عقاريين لوضع حلول خاصة لمشكلة ضعف تمويل المشروعات العقارية .

واضاف خلال الجلسة الثانية بمؤتمر التطوير العقاري الثاني انه بعد التعويم انخفضت القوى الشرائية و تضطر الشركات إلى زيادة سنوات السداد حتى تكون الأقساط فى متناول القوى الشرائية وانا شخصيا اضطر إلى تمويل المشروعات بنفسى لان البنوك لا تقوم بعمليات التمويل وانا اريد أن استمر و اكمل المشروعات .

واستشهد بحل مشكلات تمويل البنوك لرجال الصناعة فى الصعيد من خلال الاجتماعات المباشرة و ليس المؤتمرات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية مطالبا باتخاذ خطوات شبيهة.

ولفت الي أن القطاع الي آليات أسهل في التعامل حتي نستطيع الاستثمار في أكثر من مشروع، مؤكدا ان هناك رغبة قوية للدخول في مشروعات العقارات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ولكن تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ والبيع يضع صعوبات امام المطوريين العقاريين